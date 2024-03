Il Castelfidardo scappa. L’Osimana lo riprende

1

OSIMANA

: Sarti, Morganti, Fabbri, Cannoni (35’ st Nacciarriti), Imbriola, Rotondo, Braconi, Miotto, Nanapere (22’ st Fabiani), Evangelisti (22’ st Guella), Sidorenco (20’ st Kurti). Panchina: Schirripa, Pedini, Marzuolo, Graciotti Lu, Graciotti Lo. All. Giuliodori

OSIMANA: Santarelli, Falcioni (31’ st Baiocco), Mosquera , Borgese, Patrizi, Micucci, Straccio (20’ st Fermani N.), Bambozzi (10’ st Bugaro), Tittarelli (45’ st Montesano), Buonaventura (35’ st Mercanti), Alessandroni. Panchina: Piergiacomi, Di Lorenzo, Labriola, Colonnini All. Aliberti. Arbitro: Ferroni di Fermo.

Reti: 25’ Braconi, 8’ st Buonaventura.

Finisce 1-1, come all’andata. E come all’andata è il Castelfidardo a scappare in vantaggio e l’Osimana a rincorrere. E come a novembre la cornice di pubblico è da applausi (oltre mille accorsi al Mancini con più di trecento osimani), come lo striscione appeso a inizio partita dagli ultras osimani che ricordano Lorenzo, l’ultrà fidardense venuto a mancare la scorsa settimana. ‘’Ciao Lorenzo’’ con tanto di applausi da parte di tutto lo stadio. Poi cori e sfottò per tutta la partita che però è filata via liscia senza momenti di tensione. Anche in campo un tempo per uno. Il primo di marca locale, con Nanapere subito pericoloso di testa, ma conclude alto. Manovra meglio la squadra di casa che prima della mezz’ora trova il vantaggio con un tocco da centro area di Braconi, sfruttando su cross dalla sinistra, che passa sotto le gambe di Santarelli. L’Osimana fatica a costruire gioco e azioni. Gli unici sussulti ospiti racchiusi in una punizione di Buonaventura deviata in angolo e un colpo di testa di Patrizi, fuori.

Nella ripresa invece è tutta un’altra Osimana. Straccia calcia alto da dentro l’area poi, il pareggio, da applausi, con un’azione tutta palla a terra che vede protagonisti Bambozzi, Tittarelli, Straccio, Alessandroni e infine Buonaventura che con un tocco di destro, forse complice una deviazione di Rotondo, firma il pari. Anche il Castelfidardo ci prova, ma è l’Osimana ad andare vicina al secondo gol, nel finale, con Alessadroni che da posizione defilata non riesce a trovare la porta.