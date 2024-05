Il Castelfidardo si gioca la corsa verso la serie D

Si gioca oggi al Mancini di Castelfidardo l’atto finale in partita unica dei playoff di Eccellenza. Castelfidardo e Urbino di fronte nella finalissima regionale (ore 16:30, diretta Tvrs canale 13). In palio il biglietto per i playoff nazionali per volare in D. Due formazioni che una settimana fa in trasferta, in semifinale, hanno ribaltato il fattore campo. Il Castelfidardo ha sbancato Villa San Filippo di Monte San Giusto grazie al guizzo del giovane Kurti che ha piegato il Chiesanuova. L’Urbino invece a Recanati ha steso il Montefano segnando addirittura quattro gol in rimonta con i centri di Dalla Bona, Tamagnini, Boccioletti e Galante. Oggi è il Castelfidardo vista la miglior posizione in classifica alla fine della stagione regolare (quarto posto contro il quinto dell’Urbino) che può contare sul fattore campo e su due risultati (vittoria o pareggio). L’Urbino, squadra completa e di qualità, invece è obbligato a vincere, "ma noi ci arriviamo con consapevolezza ed entusiasmo, anche se andremo ad affrontare probabilmente la squadra più forte del campionato" dice Gianmarco Fabbri, capitano del Castelfidardo. In stagione regolare un pareggio al Mancini e una vittoria per il Castelfidardo a Urbino. Oggi ai fidardensi basterà anche il pareggio alla fine dei supplementari. "La differenza la farà l’atteggiamento, la motivazione necessaria a portare a casa il risultato" chiude Fabbri. Da Urbino è previsto un pullman di tifosi messo a disposizione dalla società ducale.