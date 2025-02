Il Castelfidardo vuole rialzarsi: "A Termoli per prendere i tre punti"

Lo spezzone finale di partita a Teramo e poi in campo per tutto il match invece domenica, in casa, contro il Chieti. Un debutto amaro però da subentrato e poi da titolare per Michael Munari tra i pali della porta del Castelfidardo, anche se il giovane portiere dei biancoverdi non ha colpe per i due ko di fila dei fidardensi. A Termoli però, domani, cercherà di evitare il tris negativo. Determinato e concentrato a cambiare marcia, a parare anche l’impossibile sperando in un guizzo là davanti di qualche suo compagno. Quello che è mancato sei giorni fa contro i neroverdi di Amaolo, al Mancini.

"In una partita condizionata da un episodio nel primo tempo - dice Munari, classe 2005, nativo di Mantova - . Quel tiro di Della Quercia intorno alla mezz’ora ha deciso il match, un bel tiro. Il pallone l’ho anche toccato e deviato sul palo, ma purtroppo è andato dentro. Nonostante la sconfitta abbiamo giocato comunque un’ottima partita, ci è mancato quel qualcosa in più per fare gol".

Un dettaglio non da poco per un Castelfidardo che domani in Molise vorrà tornare a muovere la classifica. "Nonostante la sconfitta non ci dobbiamo abbattere, ma continuare il nostro percorso e pensare partita dopo partita. E quindi scenderemo a Termoli per prendere i tre punti anche se siamo consapevoli che di fronte ci troveremo una squadra che si deve salvare e che cercherà di mettere in campo quanta più qualità possibile per portare a casa il risultato pieno. Noi vorremo fare altrettanto".

Anche se i biancoverdi scenderanno in campo domani al Cannarsa (fischio d’inizio alle ore 14:30, attiva la prevendita biglietti acquistabili presso il circuito Vivaticket https://www.vivaticket.com/it/ticket/calcio-termoli-1920-vs-castelfidardo/260000), ma anche domani presso il settore ospiti dalle ore 13 (capienza max 115 posti) privi di varie pedine, tra squalificati e infortunati: senza capitan Fabbri, Elezaj, Osama, Guella, Angeletti.

"Ma siamo carichi, i miei compagni li ho visti bene in settimana, ci stiamo allenando tutti al meglio. A Castelfidardo mi trovo bene, un ottimo ambiente. I compagni mi hanno accolto benissimo e c’è piena sintonia con tutto lo staff tecnico. Bravo l’allenatore dei portieri e mister Giuliodori che ci insegna sempre qualcosa. In ogni allenamento cerchiamo sempre di imparare qualcosa in più. Ci trasmette sempre tanta grinta e voglia di fare e sono molto fiducioso per il proseguio della stagione".

Juniores. Oggi al Mancini (ore 14:30) in campo il Castelfidardo Juniores, impegnato nella 19esima giornata del campionato nazionale: arriverà la VIs Pesaro. I giovani fidardensi sono reduci dal quarto successo consecutivo con tanto di terzo posto in classifica in compagnia della Civitanovese (28 punti), a un solo punto dalla coppia di testa Recanatese-Chieti.