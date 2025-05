"Il centro cottura sarà riattivato"

"Tra qualche mese verrà riavviato il centro cottura" per la mensa ospedaliera a Torrette: dunque invece dei pasti confezionati in arrivo da fuori regione, ci saranno cibi cucinati in loco. Lo ha annunciato il vice presidente della Giunta regionale e assessore alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini nel suo intervento durante la discussione di una mozione, poi approvata all’unanimità, per misure a sostegno dell’ospedale materno-infantile Salesi di Ancona. "Stiamo rivolgendo la massima attenzione al potenziamento dell’Ospedale Salesi di Ancona, un’eccellenza e un punto di riferimento per la dorsale adriatica, oltre che sul panorama nazionale – ha sottolineato Saltamartini – Non è un caso che i procedimenti per realizzare il nuovo ospedale siano stati portati avanti e avremo un nuovo Salesi all’avanguardia anche per dotazioni tecnologiche".

Per quanto riguarda il potenziamento del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ha dettagliato le misure poste in atto dall’attuale Giunta e quelle che saranno attuate, Saltamartini ha citato il "potenziamento del Centro di Procreazione medicalmente assistita, che ha un hub di secondo livello al Salesi con il conferimento all’ospedale di Torrette, di 12 posti letto che saranno attivati tra giugno e luglio, quando l’unità di procreazione medicalmente assistita sarà trasferito a Torrette". Saltamartini ha annunciato poi "l’incremento della dotazione organica di infermieri e ostetriche per Ostetricia e nido". In questi ultimi mesi, ha ricordato, "sono stati assunti otto infermieri, quattro ostetriche e due Oss, un incremento netto e non una sostituzione di personale andato in pensione". Nell’attesa della realizzazione del nuovo Salesi, che strutturalmente dovrebbe essere completato entro il 2026, "è prevista la ristrutturazione delle sale parto del Salesi. La progettazione è completata e il nuovo blocco travaglio sarà realizzato nella stessa allocazione ora occupata dalla procreazione medicalmente assistita".