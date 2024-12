Il centro d’accoglienza è chiuso e inagibile: trovati tre irregolari

Avevano scelto l’ex centro di accoglienza come luogo dove trascorrere le notti: portati al comando della polizia locale e fotosegnalati. Si tratta di tre migranti senza regolare permesso di soggiorno, irregolari dunque sul territorio e per questo nei loro confronti potrebbe scattare il decreto di espulsione che poi però dovrà essere convertito dall’autorità nazionale. Nello specifico i tre stranieri erano di nazionalità tunisina, egiziana e gambiana, tutti Paesi che, nonostante le crisi istituzionali, sociali ed economiche, sono inseriti nella lista dei cosiddetti ‘Paesi sicuri’ stilata dal governo. I tre sono stati trovati all’interno dell’ex struttura di accoglienza per senza fissa dimora ‘Un tetto per tutti’ alla Palombella, a due passi dalla mensa della Caritas. L’edificio denominato ‘Cinzio Benincasa’ (lì dentro nei decenni scorsi c’era l’omonimo istituto di ragioneria prima che fosse trasferito in via Marini e poi accorpato con il ‘Savoia’) è stato chiuso da alcuni anni ormai in quanto inagibile. Per tanto tempo è stato il centro dove, a rotazione, i senza fissa dimora riuscivano a trovare un posto letto al caldo.

Dopo la dichiarazione di inagibilità del piano superiore, successivamente tutta la struttura è stata decretata non sicura. Quando gli agenti della polizia locale sono entrati nel sito in abbandono hanno trovato le tre persone che avevano occupato altrettanti giacigli rimasti dai tempi dell’accoglienza. Il prossimo anno il Comune ha inserito la struttura nel progetto di demolizione, assieme ad alcuni edifici limitrofi.