"Il Centro dialisi sarà potenziato per l’estate"

Il Centro Dialisi di Senigallia parteciperà, come gli scorsi anni, al progetto di dialisi estiva: in riferimento alle presunte criticità esposte dall’Associazione Aned, la Direzione Strategica Aziendale della Ast Ancona ribadisce la ferma volontà di incrementare il personale infermieristico, con l’arrivo di una unità esperta dal primo maggio; incrementare il personale medico, avendo già attivato il percorso di reclutamento di una unità medica; incrementare il numero di posti letto attraverso un percorso per step che prevede dapprima la traslazione della stanza dedicata alla dialisi peritoneale in locali adiacenti e la creazione di un ulteriore spazio per l’installazione di ulteriori 2 posti letto e, successivamente, la trasformazione di due studi medici in una terza camera dialitica contenente altri 6 posti letto.

"Nessuna iniziativa ’di facciata’ dunque, bensì risposte concrete affinché il reparto e i relativi servizi possano essere potenziati: la fase di ampliamento strutturale sarà contestualmente accompagnata dal reclutamento e dal relativo addestramento di personale aggiuntivo affinché il Centro Dialisi di Senigallia possa far fronte alle crescenti richieste di prestazioni da parte della popolazione residente e garantisca il progetto di dialisi estiva".