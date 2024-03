"Il centro diurno aperto da una cooperativa"

"Stupore e sconcerto destano le dichiarazioni dell’assessore Ilenia Orologio in merito alle spese sostenute dal Comune di Falconara per i minori in stato di grave disagio sociale. Non risulta affatto che l’amministrazione comunale abbia investito risorse per aprire il centro diurno presso l’ex scuola materna privata Oasi San Francesco: è stata piuttosto la cooperativa sociale Vivere Verde ad avviare nell’ottobre 2016 un centro diurno, inoltrando poi la proposta di convenzione al Comune".

Lo sostiene il capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita, commentando gli ultimi interventi per il Sociale annunciati dalla Giunta guidata dal sindaco Stefania Signorini. Per Polita, infatti "l’ente paga la retta alla cooperativa che lo gestisce, come farebbe con un qualsiasi altro centro diurno".

Dunque la ‘strigliata’ ad Orologio: "L’assessore dovrebbe sapere che il centro è una struttura educativa: i minori, inseriti su richiesta del tribunale, fanno attività didattiche e formative e non ludiche".

Poi entra nel dettaglio di quell’aumento di spesa, 1 milione e 400mila euro impegnato a bilancio nel solo 2023 per accogliere e sostenere le donne e i bambini nelle comunità residenziali, annunciato venerdì dal Comune.

"Le spese abnormi dimostrano che la situazione è solo tamponata e non si lavora alla radice dei problemi – prosegue la consigliera di minoranza Lara Polita –. E mi si permetta una considerazione più politica: quanto era facile per questa amministrazione addossare le colpe alle Giunte regionali di centro-sinistra che tardavano nei rimborsi o mettevano a bilancio meno risorse, tanto risulta ora ‘complicato’ esprimere disappunto verso la destra che governa la regione da quasi quattro anni, seppur la situazione non sia affatto cambiata".

Le spese per i Servizi sociali, dunque, continuano ad animare il dibattito politico e intanto, ieri, il Comune ha promosso una campagna di sensibilizzazione. Attraverso il cinque per mille dei cittadini, da devolvere proprio all’Ente, si vorrebbero liberare risorse per aiutare un maggior numero di persone in condizioni di fragilità.

Dall’assistenza domiciliare agli anziani al supporto scolastico e domiciliare ai ragazzi con disabilità, passando per il sostegno alle famiglie in difficoltà con le utenze. "Nella prossima dichiarazione dei redditi i residenti di Falconara hanno la facoltà di devolvere alle Politiche sociali dell’ente parte dell’Irpef, senza costi aggiuntivi – si è letto in una nota –. L’importo, altrimenti destinato allo Stato, sarà assegnato ai Servizi sociali del Comune di Falconara per sostenerne le attività".

