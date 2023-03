Il centro diurno Visintini riapre dopo la pandemia

Cooss Marche annuncia le iscrizioni per la riapertura del centro diurno Visintini, una notizia attesa considerato il lungo periodo di chiusura forzata dall’inizio della pandemia. Ora la struttura potrà nuovamente ampliare l’offerta assistenziale nel territorio di Falconara, proponendo un altro servizio nei suoi spazi e rivolto agli utenti più fragili. "Accogliamo molto positivamente la decisione della Coos, che è anche il frutto di una interlocuzione con il settore dei Servizi sociali che non si è mai arrestata – ha precisato il vicesindaco Raimondo Mondaini –. Si tratta di un servizio molto delicato che mi auguro potrà fornire delle risposte a quelle famiglie che sono in difficoltà nella gestione degli anziani. Il passo successivo, che intendiamo promuovere, è quello dell’inserimento di queste attività all’interno dell’offerta dell’Ambito Sociale 12, nel tentativo di individuare delle risorse che consentano l’abbattimento delle rette per le fasce di reddito più basse". Il centro diurno fornisce assistenza alberghiera e psicologica, risponde a bisogni di cura, mantenimento, riabilitazione psico-fisica, protezione sociale e sanitaria di anziani autosufficienti e non. Il termine per le domande di iscrizione scadrà il 31 marzo. Per info, 071.2187245 o mail a [email protected]