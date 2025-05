Il centro è un cantiere: la rabbia dei residenti

Il rumore è insopportabile a ogni ora, il polverone entra nelle case tanto da impedire l’apertura delle finestre. Da settimane ormai è così, da quando cioè sono iniziati i lavori del complesso di Santa Lucia e l’occupazione di diversi stalli in piazza Sant’Agostino in pieno centro a Osimo, l’ennesimo cantiere dopo quello attiguo che dura da mesi dell’istituto Campana in piazza Dante per il rifacimento post sisma. Poi c’è quello poco lontano del Foro Boario dove, con i soldi del Pinqua, è cominciato un maxi intervento per farlo diventare un loggiato chiuso da vetrate, spazio per ludoteca e altro. Per Santa Lucia (intervento da oltre due milioni e mezzo di euro che punta a destinare parte dello stabile a 9 alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in parte, 667 metri quadrati, alla realizzazione di una scuola media dove trasferire la "Krueger" ora a piazzale Bellini), i residenti hanno scritto una lettera al commissario prefettizio con tanto di raccolta firme.

"Qui non si respira, è impossibile stendere i panni. Non è stata messa nemmeno la rete di copertura", urlano i residenti che potrebbero annunciare a ore l’esposto. Il problema parcheggi, cantieri e residenzialità tra tutti è nell’agenda dei tre candidati a sindaco.

La candidata di FdI, Rinasci Osimo e Viva Osimo Michela Staffolani afferma: "Al momento in centro coesistono diversi cantieri, quello del Campana ha portato alcuni disagi ma l’arricchimento sarà grande una volta terminati i lavori (dovremo essere in dirittura d’arrivo). Considerato poi che il cantiere di Santa Lucia ha già ’mangiato’ diversi parcheggi, ci era stato chiesto di togliere l’alta rotazione ed era una cosa che mi ero riproposta di fare da assessora per andare incontro ai residenti, ma non ho fatto in tempo per la caduta del governo".

La candidata del centrosinistra Michela Glorio commenta: "Necessaria sarà la concertazione con residenti, dirigente scolastico e rappresentanti dei genitori per garantire la prosecuzione dei lavori nel rispetto di tutti. Mi auguro intanto giunga a conclusione uno dei due cantieri al Campana per cui il termine era previsto per giugno, al massimo entro l’estate". Il candidato Francesco Pirani (Pirani sindaco, Osimo al centro, Progetto Osimo), che ieri all’hotel La fonte ha presentato le liste, ha preso atto del disagio e ribadisce la necessità di ascoltare le esigenze dei residenti anche tramite i consigli di quartiere, come fatto durante il breve governo: "Il nostro obiettivo è ridare dignità ed efficienza ad Osimo partendo dal mio impegno e dei 62 candidati in consiglio comunale. Tutti i problemi che affliggono ancora la nostra città sono il pesante lascito che ci ha dato in eredità il centrosinistra. E’ il risultato del lavoro svolto in 10 anni dal duo Pugnaloni-Glorio".

Silvia Santini