Il centro è una foresta Seppelliti da erbacce e vegetazione secca: è urgente uno sfalcio

di Pierfrancesco Curzi

In attesa del quarto sfalcio stagionale Ancona si presenta già in un pessimo stato sul fronte del verde. Difficile per il nuovo assessore al decoro, con delega al verde, Daniele Berardinelli, sistemare la situazione a meno di tre mesi dall’insediamento della giunta Silvetti, ma intanto le settimane passano e i soldi per affrontare l’emergenza dall’assestamento di bilancio (400 mila euro) a luglio sono arrivati.

Nel centro storico, in alcuni punti, la situazione è davvero surreale.

Lasciamo stare l’area in abbandono del futuro bar del Duomo, ci sono punti dove qualcosa andrebbe fatto al più presto. Prendiamo, ad esempio, via Giovanni XXIII, la salita a tornanti da piazza Dante fino alla cattedrale di san Ciriaco.

Le siepi laterali in alcuni tratti hanno invaso la sede stradale rendendo difficile la visuale agli automobilisti, vedi il tratto iniziale a monte; in altri hanno coperto il passaggio pedonale dei marciapiedi per chi volesse salire facendo i tornanti invece di farlo in ascensore da palazzo degli Anziani.

Sono soprattutto le piante di pitosforo ad aver bisogno di una rinfrescata, soprattutto nei pressi del primo tornante dove qualcuno del Comune dovrebbe intervenire per sistemare lo scempio dei manifesti pubblicitari strappati e lasciati a terra. Le aree verdi della via, puntellate di panchine, avrebbero bisogno di un nuovo, urgente sfalcio perché i turisti ad Ancona ci sono soprattutto adesso, d’estate, e non tra due mesi.

La fonte del Filello, attigua al palazzo degli Anziani, presenta una vegetazione secca e da sfoltire, sempre per dare un senso di decoro a chi arriva da fuori regione e vorrebbe godersi le attrattive dell’area storica della città. La vegetazione selvaggia ha aggredito la meravigliosa scalinata della chiesa di San Francesco nell’omonima piazza, piazza del Senato, per non parare della giungla del parcheggio Birarelli, un’area di sosta abusiva che l’amministrazione, a partire dall’assessore ai lavori pubblici Tombolini intende sistemare. Il Carlino ha fatto un lungo giro in città, rilevando come, ad oggi, la situazione del verde pubblico non sia assolutamente cambiata rispetto al passato.

Oltre al centro storico, il degrado legato alla mancata cura del verde riguarda tutte le zone in maniera indiscriminata, soprattutto nei quartieri periferici. A settembre Berardinelli ha annunciato il quarto sfalcio del verde in città seguito da un quinto prima della fine dell’anno.