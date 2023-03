Il centro islamico all’incontro di Londra

Un po’ di Fabriano alla conferenza delle comunità musulmane d’Europa a Londra. Il presidente del centro culturale Islamico della Misericordia, Mekri Kader, ha concluso la conferenza, durata due giorni, alla quale hanno partecipato oltre 300 esponenti delle comunità e rappresentanti politici e di altre religioni dei Paesi partecipanti tra cui Hafiz Shemssedin rettore della grande moschea di Parigi e Mehajri Ziane responsabile dei centri culturali in Francia. "La conferenza – spiega Mekri Kader - è ispirata ai principi della ‘Carta di Makkah’ firmata il 19 maggio del 2019 da 1.200 ulama (dotti nelle scienze religiose) provenienti da 139 Paesi che sottolinea ‘i valori islamici della tolleranza, della pace e della convivenza’ in nome della ‘fratellanza umana’ e che condanna ogni violenza e strumentalizzazione della religione. La maggior parte della giornata è trascorsa nella sala conferenze di un hotel di Mayfair con delegati provenienti da tutta Europa e dal Regno Unito impegnati a dibattere dei problemi e sfide affrontate dai membri della comunità musulmana, compresi i giovani e le donne. Proprio all’emancipazione femminile è stata dedicata una sessione speciale che ha identificato le donne e le ragazze come ancora bisognose di sostegno".