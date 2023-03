Il Centro "Nemo" dedicato a Frullini Il ricordo di Uliassi

"Oggi è una giornata speciale, ma a noi nostro figlio non ce lo ridà indietro nessuno". Sono commoventi le parole di Mario e Gabriella Frullini, i genitori di Roberto Frullini a cui ieri è stato intitolato il Centro Nemo per le malattie neuromuscolari inaugurato il 4 marzo del 2022 all’ospedale di Torrette. quel giorno di un anno fa Frullini c’era e aveva palesato la sua soddisfazione per un percorso lungo e complesso che finalmente si realizzava. Lo scorso mese di dicembre però Frullini è morto e ieri il suo ricordo ha pervaso la cerimonia, specie il toccante video dedicato alla sua memoria: "Roberto manca tanto e a tutti – ha detto il presidente dei centri clinici Nemo di tutta Italia, Alberto Fontana –. Ricordo che un anno fa mi disse ‘la vera emozione non è oggi, sarà quando accoglieremo il primo paziente in questo centro di Ancona’". E nel frattempo di persone il centro Nemo di Torrette ne ha accolte tantissime. Lo dicono i dati: 1.436 prestazioni ambulatoriali e 151 tra ricoveri e Day Hospital, 337 i pazienti presi in carico nei primi nove mesi, di cui 87 fuori dal territorio regionale. Ricordiamo che tutte le cure per i pazienti sono gratuite in quanto a carico del Sistema Sanitario Regionale: "Ricorderò Roberto per sempre, rimane nel mio cuore, così come conserverò tutti i messaggi che ci siamo scambiati durante il periodo dell’attivazione del centro" ha detto Armando Gozzini, Dg di Torrette. Infine il celebre chef senigalliese Mauro Uliassi, grande amico di Frullini: "La vera dimensione della vita me l’ha data lui che ha fatto molto di più di quanto io abbia potuto fare per lui. Trenta secondi con lui e ogni volta ero pronto per affrontare la vita".