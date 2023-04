"Il centro Saline in decomposizione"

Il presidente della U.S. Pallavolo avvocato Roberto Paradisi denuncia la situazione del centro sportivo Saline. "Il cuore dello sport senigalliese, settore per il quale il centro-destra aveva garantito alla città un rilancio senza precedenti e investimenti strategici, è in evidente stato di decomposizione. Le tariffe (secondo il contratto siglato a ottobre 2021, l’Amministrazione aveva ed ha il potere di chiederne la modifica, potere mai esercitato) sono pressoccché decuplicate, in linea con gli aumenti spropositati di tutte le palestre comunali. Le strutture (piscina a parte) sono quasi sempre chiuse e prive di personale. E’ stato dimostrato che gli impianti di atletica e il centro tennis sono quasi sempre sbarrati. Per praticare sport occorre prenotare prima, oltre che pagare cifre proibitive. I campi da tennis risultano inagibili di inverno e prenotabili solo per i campi all’aperto in primavera inoltrata ed estate. I lavori di ristrutturazione, risistemazione e adeguamento degli impianti (tra cui copertura dei campi da tennis, ripristino del manto, corpi spogliatoio, illuminazione impianti, miscelatori docce, impianti elettrici, rete fognaria ….) non sono mai iniziati dopo quasi due anni di gestione" - spiega l’avvocato Paradisi di Unione Civici Marche che chiede di cambiare.