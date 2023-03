Il Centro sportivo di Vallemiano dedicato a Luigi Stefanelli: vicino agli amatoriali

A 4 anni dalla sua scomparsa, l’Amministrazione comunale ha deciso di dedicare a Luigi Stefanelli il Centro Sportivo di Vallemiano. Ieri è stata scoperta una targa commemorativa all’ingresso della Piscina Comunale di Vallemiano. Stefanelli, atleta di ben 24 specialità olimpiche di atletica leggera, ha lottato fin da ragazzo per consentire a chiunque, anche ai disabili o alle donne (allora poco impegnate nello sport), di superare i propri limiti per raggiungere obiettivi o successi e per condividere con gli altri tanti momenti di socializzazione. Le sue lotte in ambito culturale, sportivo e sociale hanno consentito lo sviluppo di ogni tipo di sport e soprattutto un riconoscimento dei diritti degli atleti amatoriali.

Presidente della storica società sportiva dorica "Garibaldina – Olimpia", Stefanelli era un vulcano di idee e innumerevoli sono state le manifestazioni che hanno visto sia marchigiani che sportivi provenienti da altre regioni o dall’estero partecipare a eventi come la Traversata del porto, il Palio di Ancona, il Festival dell’Adriatico, la Traversata del Passetto, Campionati Amatoriali di Atletica e numerose corse podistiche. Premiato dall’Associazione Nazionate Atleti Azzurri d’Italia, gli è stata conferita la Civica Benemerenza dal sindaco di allora Monina, ha ricevuto il Premio Coni dal Ministro U. Delle Fave e dal Ministro della Ricerca Scientifica Scalia, un medaglia d’oro per il contributo dato al progresso economico, per l’impegno nel volontariato, in attività culturali, ricreativa, politica, sindacale, pacifista ed ecologista.