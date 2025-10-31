Il centro storico si rianima. Torna il Mercato europeo. Un viaggio tra mille sapori

Da oggi al 2 novembre il centro di Ancona si trasforma nel mercato di una capitale europea. Un crocevia di sapori, colori e tradizioni da ogni angolo del pianeta. Torna il Mercato Europeo Fiva (Federazione italiana venditori ambulanti), l’appuntamento che ogni anno richiama migliaia di visitatori tra piazza Cavour, piazza Roma e corso Garibaldi. Tre giorni no-stop, dalle 9 di mattina fino a mezzanotte, per immergersi in un’atmosfera che profuma di piatti del mondo e che ha ormai conquistato il cuore degli anconetani.

L’evento, organizzato da Confcommercio Marche Centrali e Fiva Confcommercio Nazionale con il patrocinio del Comune, è diventato un classico del calendario cittadino. Il segreto del suo successo sta tutto nella capacità di offrire molto più di una semplice fiera: qui si viaggia davvero, anche senza muoversi dalle vie del centro. Dalla colazione a stelle e strisce con muffin e pancake, si passa alle specialità spagnole e portoghesi – churros e pastel de nata in testa – per poi tuffarsi nel meglio della tradizione italiana. Sicilia, Campania, Liguria, Puglia: ogni angolo d’italianità porta il suo contributo, dai cannoli alle sfogliatelle, dai taralli alle focacce, fino ai formaggi, ai salumi e al miele. E per chi cerca sapori nuovi o da riscoprire, ecco lo street food argentino e brasiliano, la paella in tutte le sue varianti e i piatti toscani della tradizione, come il lampredotto.

Ma c’è molto di più del cibo. Perché il Mercato Europeo Fiva si distingue proprio per l’artigianato di qualità che porta in piazza. Ceramiche dalla Tunisia, porcellane inglese, creazioni scozzesi e africane: ogni bancarella è una scoperta. Si trovano gioielli di design, tessuti pregiati, foulard di seta e bamboo, modernariato russo e persino cosmetici naturali alle erbe di montagna dall’Austria. Pezzi unici, fatti a mano, che raccontano storie lontane e che trasformano una semplice passeggiata in un’esperienza da vivere.

"Questo evento è un volano per tutta la città – spiega Massimiliano Polacco, direttore generale di Confcommercio Marche Centrali –. Non è solo una festa. È un’occasione concreta per portare gente nel centro, far girare l’economia, dare ossigeno ai nostri negozi e locali. Chi viene per il mercato, poi entra nei bar, nei ristoranti, nelle botteghe. Si crea movimento, si genera ricchezza per tutti".

Tre giorni speciali e tutti da vivere, insomma, per visitatori e residenti, in un’Ancona al centro del mondo.

g.p.