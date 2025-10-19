Il centro storico si rifà il look. Una "rivoluzione" con parcheggi

La rivoluzione del centro storico, tra nuove opere, nuovi parcheggi e progetti da trasformare. Dal belvedere sulla terrazza dell’ex bar del Duomo al Sacello Medievale, passando per le due aree di sosta tra via Birarelli e via del Faro, anche se la novità temporale riguarda un sito abbandonati per tantissimi anni e che adesso vede la luce in fondo al tunnel: l’ex istituto ‘Fermi’, un plesso di enormi dimensioni tra via Birarelli e via Pizzecolli. Nei mesi scorsi l’immobile è stato finalmente aggiudicato all’asta all’impresa Gedi di Altamura (Bari) per una cifra che si aggira attorno a 1,4 milioni di euro; un affare se si pensa che la prima asta partiva con un valore quasi dieci volte superiore: "La prossima settimana ci incontreremo con i responsabili del Gruppo Gedi – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini – per avviare dei rapporti in vista di un loro intervento di recupero del plesso. Stiamo parlando di un sito davvero strategico per la città e l’amministrazione intende collaborare al massimo con gli acquirenti. Abbiamo appena fatto un sopralluogo per la ripresa dei lavori dell’arco storico in largo Birarelli e con Viva Servizi sistemeremo tutto il tratto della via".

Parliamo di tempi e lavori ancora da definire, diverso il discorso per quanto riguarda il Sacello medievale, opera che rientra nel piano Iti Waterfront con l’appalto avviato dalla precedente amministrazione che si divide in quattro stralci. Il primo, la Casa del Capitano e la passerella sui resti del porto traianeo e l’attigua piazzetta, è terminato: "Per il Sacello siamo all’85% del percorso – assicura Tombolini – e a breve arriveremo alla conclusione dell’opera. Per quanto riguarda il basamento di Palazzo degli Anziani e piazza Dante abbiamo proceduto a una modifica del quadro tecnico/economico che la prossima settimana va in giunta; a gennaio 2026 contiamo di arrivare all’affidamento. Sempre in quella zona sistemeremo anche la parte finale del parapetto in muratura di lungomare Vanvitelli".

Da valle ci spostiamo a monte, per la precisione all’ex Bar del Duomo. Dopo il fallimento del progetto di recupero dell’attività commerciale, in attesa di future decisioni su investitori e via discorrendo, l’amministrazione comunale ha pensato bene di valorizzare quel sito anche sotto il profilo del decoro: "Stiamo preparando la progettazione propedeutica al Pfte (Piano di fattibilità tecnico economica, ndr.) che, una volta risolto, ci consentirà di accendere il mutuo. Alla fine – specifica l’assessore Tombolini –, spenderemo 200mila euro per realizzare la terrazza con vista su porto e città. Prevista una pavimentazione drenante, una recinzione trasparente e un cordolo perimetrale realizzato con delle siepi a base di essenze e vegetazione rupestre. Posizioneremo l’illuminazione, delle panchine e le telecamere e una volta ricevuto l’ok della soprintendenza si parte. Credo e spero che l’opera possa essere completata per giugno 2026".

Infine i parcheggi di Santa Palazia e via del Faro: "È in corso la fase di analisi archeologiche del terreno sottostante l’area di via del Faro. I residenti manterranno l’area di sosta già presente e in quella nuova, un parcheggio a raso, ricaveremo 45-50 posti; abbiamo trovato l’accordo anche con le associazioni ambientaliste. Di quello di Santa Palazia se ne occuperà Ancona Servizi".