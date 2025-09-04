Il centro storico si rifà il look: dai marciapiedi alle strade in pavè

Dopo aver rimesso a nuovo porzioni del pavimento in selciato di vicolo Grimani Buttari (al termine di lavori ai sottoservizi) e di via Montecesa (usurata dopo la chiusura di via Costa del Borgo), stanno proseguendo in questi giorni gli interventi di rinnovo dei sampietrini ammalorati in centro storico. Ieri l’assessore alle Manutenzioni e cura del territorio, Jacopo Angeletti, ha svolto un sopralluogo in via Lionetta dove gli operati di una ditta specializzata incaricata dal Comune hanno avviato il recupero dell’ampio marciapiede che si trova in prossimità degli esercizi commerciali. Una zona molto frequentata, a due passi dalla piazza principale cittadina, segnalata più volte dai cittadini per il selciato usurato e pericoloso. Nei prossimi giorni si proseguirà sul pavimento del marciapiede sull’altro lato della stessa strada. Nelle prossime settimane proseguiranno gli interventi di riparazione del pavé ammalorato in altre zone del centro storico, come piazza Marconi, via San Francesco, via Antico Pomerio e via Scalette, poi al termine del cantiere ai sottoservizi, nuovo selciato anche in via Orti Traiani.

L’assessore Angeletti afferma: "Sono interventi molto importanti non solo per la sicurezza dei pedoni ma anche per una questione di decoro urbano e valorizzazione del nostro bellissimo centro storico. Si va a sostituire quelle porzioni di selciato con sampietrini rattoppati in passato o attualmente rovinati. Le manutenzioni del territorio come queste resteranno sempre al centro del nostro operato".