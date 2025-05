Il centro torna ad animarsi, c’è "Food fusion". Un viaggio tra sapori e culture nei locali

Il centro storico torna a parlare il linguaggio universale del cibo. Dopo il "successo dello scorso anno, oggi e domani va in scena la seconda tappa del progetto "Food fusion 2025", l’evento gastronomico promosso da Cna agroalimentare di Ancona con il sostegno di Bcc di Filottrano e Uni.Co. Dalle 18, cinque locali del cuore cittadino propongono menù ispirati alla cucina fusion, un viaggio tra sapori e culture che promette contaminazioni audaci e sorprendenti. Ogni esercizio aderente ha scelto un binomio gastronomico internazionale, dando vita a piatti inediti: sono il Baricentro (Regno Unito e Giappone) il bar Diana (Russia e Grecia), il caffè del Corso (Cile e Santo Domingo), caffè della piazza (Giappone e Francia) e il Kokogena (Spagna e Giamaica). "Siamo felici di riportare "Food fusion" a Osimo – dice Andrea Cantori, responsabile della Cna –. La partecipazione entusiasta dello scorso anno ci ha spinto a estendere l’iniziativa a tutta la provincia, con tappe anche a Fabriano e Jesi. Gli esercenti hanno risposto con creatività, offrendo proposte culinarie uniche". Cantori sottolinea anche il valore simbolico dell’evento: "In un momento di stallo per la città, dovuto all’assenza di un’amministrazione comunale che ha paralizzato l’organizzazione di eventi, Food Fusion rappresenta un’occasione per restituire vitalità".