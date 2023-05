Il centrodestra ha altri due big Oggi Gasparri, venerdì Crosetto

Campagna elettorale, colpo di coda del centrodestra che porta in città il Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. E potrebbe non essere finita qui, visto che nell’ultima giornata di campagna, venerdì prossimo, prima del silenzio elettorale di sabato fino al voto, Daniele Silvetti potrebbe ricevere la visita dell’attuale Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Questo appuntamento elettorale non è confermato, ma stamattina arriva Gasparri. L’ex Ministro sarà alle 11 nella sede del candidato sindaco di Ancona, in piazza Pertinivia Palestro, per una conferenza stampa dedicata proprio al sostegno per Daniele Silvetti. Entrambi militano in Forza Italia ma hanno un passato in Alleanza nazionale. Nell’incontro si parlerà anche di sicurezza, argomento già messo al centro delle attenzioni del centrodestra cittadino. Ad aprile si ricorda l’evento organizzato da Fratelli d’Italia in cui il Sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco ha annunciato che la questura dorica, declassata anni prima, sarebbe tornata al livello superiore. Sicurezza di cui lo stesso Silvetti ha più vote ribadito l’importanza. Come dimenticare, inoltre, le parole di lunedì da parte di Matteo Salvini, leader della Lega, dal palco di piazza Roma, quando ha auspicato più sicurezza in un quartiere ben preciso della città, ossia il Piano. Il centrosinistra, al contrario, dopo l’evento di oggi pomeriggio alle Muse con Elly Schlein dovrebbe aver concluso la presenza di politici e parlamentari a sostegno di Ida Simonella. Il condizionale resta d’obbligo. Ieri, infatti, doveva essere la giornata della visita di Maria Elena Boschi, ma l’appuntamento elettorale è stato rinviato e potrebbe essere programmato per venerdì. Terzo Polo che, tuttavia, ha già portato quasi tutti i suoi vertici politici, a partire da Carlo Calenda.