Il centrodestra ora si di divide sul candidato

Gli incontri si susseguono, fitti, in vista di domani che dovrebbe essere l’ultimo giorno utile per il centrodestra osimano per siglare eventuali accordi e correre unito alle amministrative di maggio.

Giovedì sera ennesimo summit: tutti presenti, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc e anche Rinasci Osimo assieme alle liste della coalizione di Sandro Antonelli, Base popolare e Achille Ginnetti, cosiddetto terzo polo quest’ultimo che avrebbe ben accolto la decisione di Dino Latini e delle sue Liste civiche da sempre di fare un passo indietro.

Pare che prima della riunione ci sia stato anche un incontro tra Base popolare e il governatore regionale Francesco Acquaroli per avere una sorta di benestare per procedere uniti senza il leader delle Liste civiche storiche.

Sembra essere quella, il passo indietro di Latini, la condizione necessaria per andare avanti insieme, senza appunti i latiniani. Necessaria, pare, ma non sufficiente per scongiurare ogni forma di litigio perché a oggi se il centrodestra starebbe davvero riuscendo a rimanere unito, di fatto al suo interno si continua a dibattere pure sul nome del candidato.

Il "terzo polo" lo vorrebbe di espressione Base popolare. "Ritengo che il caos in cui ci troviamo non l’abbiano creato i partiti di centrodestra ma le civiche - ha detto la commissaria di Forza Italia Monica Santoni -. E’ doveroso che ci sia il centrodestra unito con i simboli. Rinasci Osimo si è sempre dichiarata lista civica di centrodestra. Se Latini ha fatto un passi indietro per non candidarsi, sarebbe giusto che lo facesse anche Antonelli. Ho comunicato che per noi sarebbe doveroso che il candidato fosse di uno dei partiti di centrodestra. Noi come Forza Italia saremmo disponibili a sostenere come candidato sindaco Renato Frontini (FdI)".

Un nome che però non è stato accolto da tutti. La quadra giovedì sera non è stata trovata. Le interlocuzioni proseguono con altri nomi in ballo che però sfumerebbero da un’ora all’altra, ad esempio quello di Alberto Maria Alessandrini (Lega).

Nel contempo non è detto che Latini non possa candidarsi in prima persona come sindaco per le sue Liste civiche. Le carte in tavola al momento sono queste ma, come in una partita a scacchi, tutto ancora potrebbe cambiare.

Dall’altra parte procede la campagna elettorale del centrosinistra con la candidata Michela Glorio sostenuta da Pd, dalle sue liste civiche presentate già durante le scorse amministrative e dal Movimento 5 stelle. E che sta avendo l’appoggio anche di altri partiti di area con IV e i Popolari.

Silvia Santini