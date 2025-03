Il centrodestra rischia di avere 4 candidati

E’ ormai quasi certo che il centrodestra osimano correrà spaccato alle amministrative. Ognuno per sé, generando almeno 4 candidati a sindaco. Non è un mistero ormai che l’ex primo cittadino Francesco Pirani si sia proposto nella cerchia come candidato unico di un centrodestra unito senza Latini, non escludendo comunque una sua discesa in campo in solitaria.

Ma la proposta di Pirani è comunque divisiva. Così Fratelli d’Italia potrebbe proporsi con il proprio candidato, Rinasci Osimo con il suo già annunciato Francesco Sallustio, il "terzo polo" con Base Popolare, le liste di Saandro Antonelli e quelle di Achille Ginnetti calcano ancora sul nome di Sirena Rosciani, e poi i latiniani. "Base Popolare si è offerta, tramite il suo Coordinatore Regionale, come piattaforma per ricomporre la frattura nella politica cittadina, senza avanzare alcuna candidatura. Eppure, il messaggio trasmesso è stato tutt’altro, alimentando odio sui social – dice Andrea Castellani, coordinatore provinciale per BP -. Leggo che l’ex sindaco Pirani avrebbe partecipato a una nostra riunione interna, un direttivo regionale lo scorso sabato. C’è in atto una tempesta mediatica contro il nostro movimento, che si batte contro ogni personalismo e invece viene dipinto come il contrario. Bp mette al centro delle proprie scelte le persone e i territori e per questo sta impiegando del tempo nel definire la sua linea strategica in vista delle prossime elezioni regionali".

Forza Italia polemizza: "Se noi siamo in attesa di essere convocati da Fratelli d’Italia come da loro proposto e promesso nell’ultimo incontro una settimana fa da loro rappresentanti locali, Bp sembra sia impegnato a fare casting nell’intento di trovare da sé un candidato. Bene ma non benissimo". A prendere la parola anche il consigliere regionale Giacomo Rossi, fondatore e capogruppo in Consiglio regionale di Civici Marche che siede nella maggioranza Acquaroli: "Non vorrei aggiungere caos alla già complicata situazione osimana ma se mi si chiede un parere, credo che Osimo abbia già da un po’ un candidato sindaco per il centrodestra ed è espresso dalla lista civica Rinasci Osimo. Francesco Sallustio è infatti un volto nuovo e preparato, quello che serve al centrodestra, una figura che potrebbe sicuramente essere di unità, non essendo entrato nelle fin troppe diatribe che hanno coinvolto le diverse parti del centrodestra. Il centrodestra, in vista anche delle regionali non può permettersi di frantumarsi".

Dopo la presentazione da oltre 400 presenza di domenica, la candidata del centrosinistra Michela Glorio che parte con gli incontri nei quartieri: "Stasera sarà a Casenuove e Villa. Ripartiamo dai territori per una campagna di ascolto tra la gente per l’individuazione di bisogni specifici e la costruzione del programma".

Silvia Santini