Il centrodestra senza Latini trova la quadra

Sembra proprio che la quadra per andare uniti verso le amministrative sia stata trovata. Il centrodestra osimano dovrebbe procedere insieme, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc e anche Rinasci Osimo, con le liste della coalizione di Sandro Antonelli, Base popolare e Achille Ginnetti, cosiddetto terzo polo quest’ultimo che avrebbe ben accolto la decisione di Dino Latini e delle sue Liste civiche da sempre di fare un passo indietro, al momento confermato. Non è escluso però che lo stesso Latini si possa candidare in solitaria con le sue di civiche. Oggi sarebbe l’ultimo giorno utile per capire se davvero l’unione è possibile e soprattutto se sarà duratura. Il gruppo è però ancora molto lontano per quanto riguarda la scelta del candidato che, è stato chiesto, dovrebbe essere lontano dalla vecchia politica. Sono stati fatti diversi nominativi ma una vera rosa di candidati non è stata ancora portata ufficialmente dal terzo polo che lo rivendicherebbe dalle fila di Bp. Le interlocuzioni proseguono con altri nomi in ballo che però sfumerebbero da un’ora all’altra, ad esempio quello di Alberto Maria Alessandrini (Lega) o, sembra, quello di Renato Frontini (FdI). Uno stallo che oggi potrebbe sbloccarsi.

I candidati in corsa quindi, forse, saranno tre, compresa, ovviamente, la candidata del centrosinistra Michela Glorio sostenuta da Pd, dalle sue liste civiche presentate già durante le scorse amministrative e dal Movimento 5 stelle. Proprio il centrosinistra dice: "A Osimo i cittadini devono ricordarsi bene il grave danno che l’amministrazione Pirani ha recato alla città causando un commissariamento che ha di fatto immobilizzato gli investimenti, le attività culturali, il sostegno a cittadini, imprese e commercianti. Provano ora a fare finta di nulla, riprendendosi sottobraccio e puntando alle poltrone ma i cittadini sanno già che si tratta della solita operazione di facciata, dettata solo dalla necessità di provare a prendere potere. Con quale credibilita` possono ora chiedere fiducia ai cittadini, dopo aver dimostrato di non saper governare insieme? Osimo merita stabilità, non vili accordi di convenienza. La nostra coalizione lavora unita da anni con un programma chiaro per gli osimani e la candidatura di Michela Glorio è il risultato della condivisione di intenti di tutto il nostro schieramento".

Silvia Santini