Il centrodestra su Rosciani, ma senza Latini

Il centrodestra a Osimo sta affrontando un percorso lungo da settimane per cercare di compattarsi in vista delle amministrative fissate al 25 e 26 maggio. Un percorso in salita alla luce delle profonde divisioni che si protraggono dalle dimissioni del sindaco Pirani a pochi mesi dall’elezione. E così, ancora una volta, stamattina è in programma un altro incontro, l’ennesimo, cui partecipano tutti i partiti di centrodestra, Base popolare e i vari Civici.

Stando alle ultime indicazioni sarà proprio Base popolare a proporre il candidato che dovrebbe rappresentare l’intera coalizione: il nome è quello già avanzato da qualche giorno di Sirena Rosciani, imprenditrice e presidente del Lions club. Un nome che, nelle intenzioni, dovrebbe mettere tutti d’accordo solo se, nel gruppo, non sarà prevista la presenza delle Liste civiche storiche di Dino Latini, un’esclusione che pesa agli stessi latiniani. Uno scenario che, qualora dovesse concretizzarsi definitivamente, porterebbe i latiniani a correre da soli.

Ma se il banco saltasse, con alcuni partiti contrari all’esclusione dei "latiniani", ecco che la decisione sarebbe quella di correre tutti divisi creando così fino a 4 o addirittura 5 candidati in corsa. In tal caso correrebbero insieme Bp, le liste di Sandro Antonelli e quelle di Achille Ginnetti, quello che è stato ribattezzato terzo polo, con Rosciani. Fratelli d’Italia andrebbe da solo, così come Forza Italia, che potrebbe anche correre con Rinasci Osimo che ha già esposto il proprio candidato a sindaco Francesco Sallustio. Non è chiaro per la Lega. L’incognita poi sarà al ballottaggio: qualora Osimo dovesse tornare alle urne l’8 e 9 giugno, Bp conta di sfidare la candidata del centrosinistra Michela Glorio con la Rosciani che, in base ai calcoli dovrebbe arrivare dietro alla candidata del centrosinistra e per questo partecipare al ballottaggio ricevendo l’appoggio, a quel punto, di tutto il centrodestra. Ipotesi che darebbe per scontato il "soccorso" dei latiniani che però, oggi, verrebbero esclusi dall’intesa. Come dire: stesso schema di quanto accaduto meno di un anno fa con Pirani.

Ma le sorprese continuano. Ci sarebbe un outsider, proprio l’ex sindaco Francesco Pirani, che pare stia creando una propria lista. Galeotto sarà l’incontro della sera del 7 aprile nella sala Mosca delle grotte, un congresso della Cna di zona sud dal titolo "Amministrazioni instabili, territori fragili: sindaci a confronto con la Cna – dal dissenso politico alla paralisi amministrativa nella zona a sud di Ancona", cui interverranno Pirani, e i sindaci di Castelfidardo Roberto Ascani (5 stelle) e di Loreto Moreno Pieroni (Psi).

La candidata Glorio, invece, si presenta alla città oggi alle 17: "C’è un piccolo cambio di programma, ci spostiamo al salone della Misericordia che è più grande. In tanti chiedevano di poter partecipare".

Silvia Santini