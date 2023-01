Il centrodestra unito con Silvetti "Con lui per la riscossa di Ancona"

E alla fine la fumata bianca è arrivata. Mancava il via libera definito da parte della Lega, sul nome di Daniele Silvetti candidato sindaco del centrodestra unito alle elezioni comunali di primavera, e l’ok è giunto ieri pomeriggio durante un mini vertice romano. "Il centrodestra marchigiano – si legge nella nota congiunta – conferma il nome di Daniele Silvetti come candidato sindaco di Ancona, dopo che quest’ultimo da più settimane era in circolazione tra i potenziali candidati. Abbiamo congiuntamente deciso di sostenere la sua candidatura perché si è dimostrato essere una persona capace di coinvolgere gli anconetani, permettendo di far convergere su di sé anche un elettorato civico e attento alle dinamiche del capoluogo. Siamo certi che questa candidatura sarà un punto di partenza per la riscossa di Ancona come capoluogo di Regione, chiamato a rialzare le proprie sorti dopo anni di immobilismo della Giunta Pd-Mancinelli. La coesione e l’unità del Centrodestra sul nome di Silvetti sono una garanzia della volontà di lavorare fianco a fianco nell’esclusivo interesse di Ancona e degli anconetani". Dichiarazione che porta la firma dell’onorevole Francesco Battistoni (coordinatore regionale di Forza Italia), della senatrice Elena Leonardi (coordinatore regionale di Fratelli d’Italia), del deputato Riccardo Marchetti (Commissario...