Il centrosinistra con Guerro, la Ceccarelli lascia il Pd

Verso le urne, Eddy Ceccarelli ex presidente della Sogenus, dopo la candidatura a sindaco per il centrosinistra del pentastellato Leonardo Guerro, sbatte la porta del Pd partito che aveva contribuito a fondare a Moie. Nelle scorse settimane era emerso tra i possibili candidati anche il nome di Eddy Ceccarelli che però ora accusa il suo partito: "Dovevamo partire dal basso senza paura che ci scippassero cariche o ruoli, e correggere errori del passato, che invece abbiamo rifatto alla grande. Ho dato il mio contributo, interessata ai problemi e loro soluzione ho trovato compagni di viaggio di varia estrazione politica. Senza bandiere o steccati abbiamo creato una rete. Per sgombrare il campo da ogni dubbio due anni fa mi son tolta dal direttivo e ho scritto che non ambivo a niente, solo lavorare sui problemi concreti senza filtri ideologici. Per le amministrative di maggio gli iscritti, a maggioranza, hanno espresso come candidato sindaco il segretario (Giovanni Perticaroli, ndr). Nominato e cestinato nel giro di poche ore dagli stessi che l’avevano proposto. Gli si è preferito Guerro, M5S, bocciato due volte dai cittadini a cui si ripresenta. L’ho trovato sleale, umanamente scorretto, irrispettoso della persona del segretario".