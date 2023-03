Il centrosinistra "Con me una storia nuova Serviva unità e ora c’è"

Il Partito Democratico ritrova l’unità e inizia il suo avvicinamento alle amministrative del 14 e 15 maggio con la prima assemblea provinciale. Non a caso è stata scelta Ancona come città di esordio, unico capoluogo di regione al voto e punto nodale per la svolta Dem dopo la ventata positiva portata dall’elezione di Elly Schlein alla segreteria. Ida Simonella, brava a ricucire lo strappo a sinistra dopo le primarie, ha riconosciuto i meriti del nuovo capo nazionale del Pd: "L’entusiasmo ha il volto di Elly Schlein. Gli iscritti aumentano e il merito è soprattutto suo" ha detto la Simonella ai delegati e agli iscritti del Pd: "I dieci anni di lavoro con Valeria Mancinelli, persona competente, sono stati straordinari. Lei si è spezzata la schiena, insieme ci siamo spese per le sorti della città e questo lo hanno riconosciuto tutti. Ora inizia una storia nuova. Io sono un’altra persona e ho un’altra sensibilità. Serviva unità e l’unità c’è anche grazie a Carlo (Pesaresi, ndr.) e non è di maniera. La campagna per le Primarie è stata accesa, ma adesso la fiducia tra noi è reciproca. Ora coltiviamo questo entusiasmo, battiamo il territorio e ce la faremo". Un apprezzamento reciproco quello tra i due rivali interni, una vera e propria luna di miele politica, toccasana per tutta la coalizione: "Sto lavorando meravigliosamente bene con Ida, persona competente e che sa ascoltare e per lei tutti noi ci dobbiamo spendere fino alla fine _ ha detto Pesaresi – . Mi piace lo slogan che ha scelto ‘Parte una storia nuova’. Il Pd è il pilastro del nostro progetto, senza verrebbe giù tutto e il periodo per il rinnovamento adesso è fertile. Sento più coraggio e meno arroganza dopo l’elezione di Elly Schlein. Servirà tutto per battere il nemico principale che non è la destra, ma l’astensionismo". La Simonella ha avuto parole dolci anche per il segretario comunale del Pd, Simone Pelosi che ha chiesto più impegno di tutti sul territorio e grande partecipazione. Spazio anche per la candidata di centrosinistra alle comunali di Falconara, altro centro molto importante in ottica territoriale. Sul palco Anna Vittoria Banzi, a capo di una coalizione che comprende il Movimento 5 Stelle, la sinistra, le civiche e i comitati ambientalisti falconaresi: "La città ha perso la sua identità dopo 15 anni di guida di centrodestra. Ho accettato la sfida solo per vincere e il Pd avrà un ruolo chiave in questa sfida. Falconara merita di più". A chiudere i lavori la nuoiva segretaria regionale del Pd, Chantal Bomprezzi: "Ho vinto al congresso, ma come ha detto Elly sarò la segretaria di tutti e supporterò la Simonella anche se lei appoggiava altri candidati. Le amministrative di maggio sono un antipasto molto importante per preparare l’assalto alle regionali nel 2025".