Il Cerchio di Sophie Chiarello candidato al David di Donatello

Ancora una serata speciale giovedì alle 21,15 al Cinema Gabbiano che, ospiterà in sala la regista Sophie Chiarello per presentare al pubblico il suo ultimo lavoro: ‘Il Cerchio’ già presentato in concorso ad Alice nella Città, sezione del Festival del Cinema di Roma 2022, dove ha ottenuto la Menzione speciale della Giuria, e che ha partecipato in concorso al Trieste Film Festival 2023. È stato anche selezionato tra i 10 documentari nominati per il David di Donatello 2023. ‘Il Cerchio’ è stato realizzato negli anni dal 2015 al 2020 presso la scuola "Istituto Comprensivo Daniele Manin" di Roma con i bambini della sezione B e la maestra Francesca Tortora. Si tratta di un vero e proprio esperimento sociale di grande spessore, dove per cinque anni con la sua telecamera, la regista ha seguito gli alunni di una classe elementare, catturando così il loro punto di vista speciale sul mondo. "Il Cerchio non è un semplice documentario sui bambini, ma un lavoro paziente e certosino che permette, attraverso di loro, di parlare agli adulti, fornendo loro un ritratto del mondo di oggi che lascia intravedere in trasparenza la direzione verso cui stiamo andando" spiega la regista.