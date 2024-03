Il Chiesanuova piazza tre sberle. Jesina: è una crisi senza fine

NA

0

CHIESANUOVA

3

NA: Pistola, Grillo (38’ st Brega), Giovannini, Giunti (14’ st Marcucci), Capomaggio T., Lucarini, Nazzarelli (36’ st Chacana), Zagaglia (30’ st Cordella), Trudo, Zandri, Kouentchi (1’ st Belkaid). All. Strappini.

CHIESANUOVA: Carnevali G., Molinari (14’ st Corvaro, 37’ st Dutto), Iommi, Badiali (14’ st Crescenzi), Canavessio, Monteneri, Pasqui A. (14’ st Mongiello), Trabelsi, Sbarbati (45’ st Bruffa), Bonifazi, Tanoni. All. Mobili.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: 32’ pt Badiali, 37’ st Sbarbati, 46’ st Crescenzi.

Note: ammoniti Kouentchi, Grillo e Capomaggio T.

Un Chiesanuova cinico e spietato passa a Jesi rifilando un tris di reti ai leoncelli. Crisi senza fine per la squadra di casa e ancora contestazione dei tifosi che entrano allo stadio dopo oltre un quarto d’ora dal fischio d’inizio. Primo tempo senza grandi emozioni. Qualcosa di più fa il Chiesanuova, mentre la Jesina fatica. Poco prima della mezz’ora il primo sussulto è portato da Badiali che chiama in causa Pistola in angolo. Vantaggio solo rimandato che arriva al 32’ con Sbarbati che serve Badiali che firma lo 0-1 con un tiro angolato. Prima del duplice fischio una spinta su Kouentchi potrebbe far pensare al penalty, ma l’arbitro lascia correre. Nella ripresa la Jesina ci prova di più (l’azione più pericolosa un colpo di testa di Giovannini), ma è ancora il Chiesanuova a colpire. Pistola salva ancora in angolo su incursione di Trabelsi, ma non può fare niente sulla deviazione di Sbarbati su punizione di Mongiello. Nel recupero arriva il tris a opera di Crescenzi.