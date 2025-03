Il chiosco di Morena riapre in rosa. Ci saranno anche le sorelle Masini

Il chiosco ‘da Morena’ riapre dopo la lunga pausa invernale e lo fa l’8 marzo (ore 18), in occasione della giornata in cui viene celebrata la donna. Un evento tutt’altro casuale, favorito anche dal fatto che cade di sabato, legato soprattutto alla gestione della storica attività di corso Mazzini, ormai tutta al femminile: "E non è un caso che questo succeda proprio in occasione della Festa delle Donne _ si legge in una nota inviata ieri dove sono presenti alcune notizie _, proprio perché ci sono delle importanti novità. A gestire il chiosco durante questa ripartenza saranno infatti tutte ragazze. Ricorderete che a raccogliere l’eredità di Morena dopo la chiusura per il periodo Covid fu proprio una donna, Annalisa Baldinelli, anconetana anche se trasferita a Bologna e Barcellona, ma da sempre innamorata del chiosco. Ma da oggi il chiosco ‘da Morena’ si avvarrà anche del lavoro e della passione delle sorelle Samanta e Sabrina Masini che hanno da poco lasciato il loro tradizionale negozio di formaggi all’interno del Mercato delle Erbe. I proprietari del chiosco, saputo della decisione delle sorelle Masini, hanno voluto subito coinvolgerle in questa nuova avventura per attirarle a fare sì qualcosa di nuovo, ma per non disperdere la loro conoscenza e sempre nello spirito della tradizione anconetana al servizio dei clienti".