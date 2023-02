Il chitarrista Giovanni Seneca porta le sue "Tracce" al Fortuna

Le ‘Tracce’ di Giovanni Seneca al Teatro La Fortuna di Monte San Vito.

Oggi (ore 17,15, ingresso 7 euro; prenotazioni 3497931635 e [email protected]) il noto chitarrista e compositore anconetano terrà un recital solistico di chitarra classica e chitarra battente, intitolato appunto ‘Tracce’.

In programma ci sono composizioni originali di Seneca che hanno come tratto saliente la fusione tra colto e popolare. I brani sono stati scritti per diverse formazioni in diversi periodi e in questo recital vengono riportate alla loro origine creativa per chitarra sola.

L’utilizzo di diversi tipi di chitarre esalta le sfumature di ogni composizione. Di particolare interesse l’utilizzo della chitarra battente, un antichissimo strumento della tradizione del Sud Italia ancora molto usato ma che si presta a nuove potenzialità espressive.

Seneca parla di "un concerto antologico con una selezione di brani che mi hanno accompagnato nei concerti nel corso degli ultimi dieci anni e di alcuni brani inediti. La nascita delle mie composizioni avviene sulla chitarra, alcuni di questi brani rimangono per chitarra sola, altri prendono strade diverse e vi si aggiungono altri timbri e strumenti. In questo concerto tutti i brani tornano dove sono stati originati".