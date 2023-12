Il Christmas Virtual Village pronto per il Falconatale

Dopo l’affollata inaugurazione di domenica scorsa, tra accensione di alberi e luminarie, show con acrobati e la via del gusto con i maestri pasticceri, il Falconatale entra nel vivo: oggi alle 17 il taglio del nastro del Christmas Virtual Village, domani i bimbi delle scuole in piazza per il Cantanatale e tra due giorni il concerto Christmas in Rock della Vincent Persichetti. È un cartellone ricco quello proposto dal Comune con associazioni e commercianti. Detto, ieri, della vera novità del villaggio virtuale di Babbo Natale - che, oggi, aprirà in piazza Garibaldi e permetterà ai visitatori di immergersi nel paesaggio del Circolo Polare Artico con speciali visori 3d -, anche la musica sarà protagonista nel fine settimana. Si parte domani, dalle 17, con i cori natalizi dei piccoli della primaria Moro (Istituto comprensivo Centro e Sud), seguito dal gospel ‘Give peace a chance – musica e amore’ con Veronica Key & Christmas Singers. La giornata proseguirà con stand di castagne e vin brulé gestiti dalla Pro loco Falconamare, mentre alle 18, all’auditorium Marini, spazio al saggio della scuola Artemusica. Alle 21, al parco Robinson, il fuoco della Venuta a cura della parrocchia di San Giuseppe. La musica tornerà domenica alle 17, quando i ragazzi della Persichetti si esibiranno nel tradizionale spettacolo di Natale in piazza Mazzini. Quest’anno saranno proposti i più grandi successi natalizi, suonati live dalle rock band e dal coro. "Ci piace portare in prima linea, nelle più importanti esibizioni della nostra città, i ragazzi, i giovani. Sono bravissimi, studiano e si impegnano nei progetti che proponiamo e si meritano i palchi più importanti", spiegano le direttrici Caterina e Roberta Serpilli.