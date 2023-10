"Il cibo era avariato". Interviene la polizia

Entra nel supermercato e si piazza davanti al bancone del pesce urlando e minacciando il personale: "Mi avete venduto cibo avariato". Per calmare il cliente è dovuta intervenire la polizia. L’episodio risale a lunedì pomeriggio, al Piano. Un 60enne era entrato e appena varcato l’ingresso, incurante dei clienti presenti in quel momento, ha iniziato ad urlare e ad inveire contro i dipendenti dicendo di essere stato contaminato. Nessuno è riuscito ad avvicinarlo perché lui ha minacciato di fargli del male se veniva toccato. Arriva la polizia si è resa conto che il 60enne era in uno stato psicofisico alterato, probabilmente dall’assunzione di sostanze alcoliche. L’uomo non stava in equilibrio e aveva l’alito vinoso. Al supermercato non era stato mai visto prima.