Il cielo si colora di rosso. La tempesta geomagnetica risalta l’incanto del Conero

Cieli rossi sul mare di Ancona, ma non è l’aurora. Secondo gli esperti, infatti, si tratterebbe del fenomeno denominato Sar, archi rossi aurorali stabili. Era successo anche lo scorso anno, intorno a novembre. Ma stavolta è stato forse ancora più magico. Katiuscia Pederneschi ha realizzato i suoi scatti dalla casa di Senigallia, a cinque chilometri dal mare. Mentre Ionut Burloiu ha inquadrato tutta la Riviera del Conero, da Mezzavalle alla spiaggia della Vela. Ci sono anche le immagini pazzesche da Sirolo e Numana di Valter Matassoli e quelle di Pierluigi Nisi. Emozionante l’orizzonte viola. Un bagliore di luce, poi quel mutamento di colori, dalle 22 alle 3 di notte e gli uccelli che cantavano mentre la gente dormiva. È accaduto a cavallo tra il 10 e l’11 maggio. Sui social, è pioggia di commenti, like e interazioni. C’è chi sostiene sia l’aurora e chi, invece, insiste per i Sar, più plausibile. Il colore principale è il rosso, per lo stesso motivo dell’aurora: eccitazione di ossigeno monoatomico ad altissima quota (300-600 chilometri), ma il meccanismo di generazione sarebbe diverso. L’aurora non può essere vista da Ancona, per via della latitudine: siamo troppo bassi per godere di uno spettacolo il cui primato è ancora di Norvegia, Islanda, Finlandia e Svezia. Ma qui c’è chi si accontenta. E come non farlo? Da Senigallia, Pederneschi ha inquadrato il cielo alle 22 di venerdì: "C’è stato un bagliore, poi il cielo ha cambiato colore. Dalle foto si vede meglio, dal vivo era meno luminoso. Nel novembre scorso, il fenomeno mi ha colto impreparata – spiega – ma ieri ero pronta, monitoravo l’indice aurorale che era alto. Anche grazie, probabilmente, ad una grossa macchia solare". A generare gli archi aurorali sarebbe qualcosa nelle fasce di Van Allen, due vaste cinture di radiazioni che circondano la Terra. Una tempesta solare (o geomagnetica) potente, quella di ieri mattina, all’alba. Un fenomeno per la cui definizione, una parte degli addetti ai lavori parla di una forte carica di particelle energetiche che ha raggiunto l’atmosfera terrestre illuminando il cielo. I Sar sono il risultato dell’eccitazione dell’ossigeno (ma qui il rosso) e a differenza delle aurore boreali non sono causati direttamente dalle particelle cariche solari, bensì dalla dinamica delle fasce di Van Allen.

Nicolò Moricci