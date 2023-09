"Il cimitero del Pinocchio cade a pezzi, servono soluzioni urgenti"

Crepe, manufatti che cadono a pezzi, scalini che si rompono e tombe inaccessibili per poter portare i fiori ai propri cari. E’ lo stato in cui si trova il cimitero del Pinocchio. Da un anno sono state transennate alcune zone interne, a causa del terremoto del novembre 2022, ma da allora il tempo sembra essersi fermato. All’interno lavora anche un fioraio che ci sta rimettendo dal punto di vista della sua attività. Con le tombe non accessibili anche l’acquisto dei fiori viene meno. Così i residenti hanno chiesto l’intervento dell’associazione "Anti degrado" che sabato mattina ha fatto un sopralluogo con alcuni cittadini e con il fioraio. "La situazione è disastrosa – spiega Fabio Mecarelli, portavoce dell’associazione "Anti degrado" - sia per come si trova tutta la struttura ma anche per i bagni, i servizi igienici sono pietosi. Le persone hanno difficoltà a raggiungere le salme per problemi strutturali gravi. Ci sono distacchi di cemento dovuto ad infiltrazioni di acqua che hanno intaccato l’armatura in ferro. Tutto questo significa sia un danno morale per i cittadini vanno a trovare i propri cari ma anche economici per chi ha una attività al suo interno. Il fioraio ha un mancato profitto a causo dello stato in cui si trova il cimitero pubblico. Anche se è cambiata l’amministrazione noi non ci sottraiamo a segnalare e a far trovare soluzioni al degrado. Ci hanno chiamato anche per il cimitero di Tavernelle, ci organizzeremo per fare un sopralluogo". Nel tour di sabato c’era anche il fioraio che ha l’attività dentro il cimitero di Tavernelle, un casottino a cui paga l’affitto al Comune. "Abbiamo preso l’attività nel 2021 – osserva Lorenzo Curzi – e in due anni le cose sono peggiorate, manca la pulizia, c’è meno personale a disposizione da Anconambiente. La parte vecchia ha condizioni anche più gravi. Lì non ci sono nemmeno i cassonetti per buttare l’immondizia. Ci sono parti di muratura che stanno cadendo, si è corroso anche il ferro. Dal giorno del terremoto abbiamo diverse parti sbarrate che impediscono alle persone di passare. Noi a causa di quelle sbarre abbiamo perso diverse commissioni perché avevamo clienti che non potendo venire loro al cimitero delegavamo noi di fare mazzi da mettere sulle tombe ma ora su molte tombe non si può andare per motivi di sicurezza".

Marina Verdenelli