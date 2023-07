Il cinema anni ’80 spopola in Riviera "Un successo con attori del cabaret"

La pioggia rovina il debutto del ‘Numana Film Festival’. Ma la vis comica dei protagonisti alla fine conquista il pubblico, che al riparo nel Cinema Italia si diverte grazie ai racconti di Enrico Vanzina, Jerry Cala ed Ezio Greggio, e alle imitazioni di Gabriella Germani. Proprio attorno alle 21.30, ora d’inizio prevista, in piazza del Santuario cade pioggia a volontà. Tutti si rifugiano al coperto, ma nessuno se ne va. Dopo neanche un’ora la sala è piena. Niente proiezioni di pezzi di film, niente musica di Marcello e della band di Demo Morselli. Vanzina la butta sull’ironia.

Citando ‘Amici miei’ dice al pubblico: "Qui le cose vanno così male che mi viene da ridere". E continua: "Nei giorni scorsi sono stati fatti servizi sul festival nei principali tg e quotidiani nazionali. In questo momento tutti diranno: pensa quanto si staranno divertendo. E noi invece siamo ridotti qua, come nell’avanspettacolo".

In realtà ci si diverte subito, con le imitazioni della Germani (Venier, Bellucci, Ferilli, Palombelli, e addirittura Verdone). Vanzina osserva che "gli anni ‘80 sono stati molto importanti per il cinema italiano, grazie a un gruppo di ragazzi che veniva dal cabaret: Calà, Verdone, Troisi, Abatantuono. E un amico che non c’è più, Francesco Nuti". E qui scatta un grande applauso. "Anni che per ragioni ideologiche sono stati considerati edonisti, stupidotti. Invece allora c’era una corsa a essere più felici, ad avere più speranza. I nostri film hanno costruito un piccolo immaginario, che anche i ragazzi di oggi amano. Tra loro c’è una vera mania per quel periodo".

Poi a rubare la scena è Calà, che inizia cantando ‘Maracaibo’, e prosegue evocando l’epoca dei Gatti di Vicolo Miracoli, quando come tecnico delle luci avevano Abatantuono. "Io e Smaila eravamo i più edonisti. Oppini e Orsini gli intellettuali". Vanzina cita ‘Sapore di mare’, rivelando che "i produttori non lo volevano fare. Ci boicottavano gli attori: Virna Lisi? Era una vecchia. Christian De Sica? Non avrebbe mai avuto successo...". E poi ‘I fichissimi’: "Costò 320 milioni. Incassò 15 miliardi. Non è capitata mai più una cosa del genere". Greggio invece prima cita ‘Drive in’ (‘Un successo pazzesco, che ha cambiato i tempi della tv), e poi ‘Yuppies’: "Carlo e Enrico mi chiamano a Roma e mi propongono di essere uno dei quattro protagonisti. Io dico: firmo, le clausole ditemele dopo". Ieri c’è stata la seconda giornata del festival, che tornerà alla grande la prossima estate, coinvolgendo Sirolo e Porto Recanati.

r. m.