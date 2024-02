Il cinema che non trovi altrove. Domani sera si proietta "Sofia"

Domani sera (ore 21.15), al teatro Nuovo Melograno di Senigallia, terzo appuntamento con la rassegna "Prefestival, il cinema che non trovi altrove". Il progetto è realizzato dall’associazione Confluenze aps col Centro Studi Cinematografici, il Mic e il Teatro Nuovo Melograno. Il pubblico potrà vedere il film "Sofia" di Meryem Benm Barek. La protagonista è una ventenne che vive a Casablanca con i genitori. Durante un pranzo di famiglia, ha violenti crampi allo stomaco. Sua cugina Lena, studentessa di medicina specializzanda in oncologia, capisce subito e con discrezione la situazione: Sofia sta per partorire. Nessuno sapeva della sua gravidanza e, usando come scusa la necessità di recarsi in farmacia, Lena prende l’iniziativa di portare Sofia all’ospedale, dove partorisce. Ma ci sono solo 24 ore per risolvere un grosso problema: Sofia deve sposarsi per non infrangere la legge. Inizia così la ricerca del padre. Ingresso riservato ai soci di Confluenze (iscrizioni online sul sito www.confluenze.org 4 euro). Info 3315868337 e www.confluenze.org. Il prossimo appuntamento con la rassegna, mercoledì 28, sarà con una selezione di cortometraggi firmati da autori italiani e stranieri, scelti tra le migliori produzioni degli anni 2021, 2022 e 2023.