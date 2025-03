Il cinema Montini pronto al debutto. Oggi lo schermo torna a riaccendersi

Il cinema Montini, storico luogo di cultura nel cuore di Fabriano, si prepara ad accogliere il pubblico per una nuova stagione all’insegna del grande schermo. In attesa dell’avvio di una programmazione stabile, prende il via oggi un ciclo speciale di proiezioni che accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso storie di memoria, identità e destino.

Il primo appuntamento della rassegna "Cinema e Transizioni: memoria, identità e destino" è dedicato a "Il ragazzo e l’airone", capolavoro di Hayao Miyazaki. Un film poetico e visionario, in cui il maestro dell’animazione giapponese intreccia realtà e immaginazione, raccontando il percorso di crescita e scoperta del giovane Mahito, tra mondi incantati e profonde riflessioni sull’esistenza.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per riscoprire l’esperienza cinematografica in sala, proprio come una volta, in uno spazio che ha segnato la storia culturale della città. Il progetto è frutto della collaborazione con il Fabriano Film Fest, partner tecnico qualificato che da anni promuove la cultura cinematografica sul territorio. La selezione dei film, curata da Valentina Tomada, presidente del Fabriano Film fest, propone opere di grande qualità riunite in raccolte tematiche.

"Vogliamo continuare a sostenere il cinema non solo come arte, ma come linguaggio universale che unisce, supera confini e racconta le storie del mondo e di ciascuno di noi", afferma l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni. Alle 21 l’inizio della proiezione. Ingresso unico 5 euro.