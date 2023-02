Il cinema sale in cattedra nelle scuole Ciak, si gira il progetto Rigenerazione

Alfabetizzazione cinematografica e senso critico: al via il progetto nelle scuole. L’iniziativa, ideata e coordinata dalle docenti Anna Concetta Consarino ed Elena Casaccia (della casa cinematografica Guasco di Ancona), è nata da un’idea del liceo artistico Edgardo Mannucci. Diverse le scuole coinvolte, anche in provincia: l’istituto Savoia Benincasa e il Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona, il Cambi Serrani di Falconara e la scuola secondaria di primo grado Gaio Giulio Cesare di Offagna. E’ tra le iniziative promosse dal Piano nazionale cinema e immagini per la scuola del Ministero della cultura e dell’Istruzione. "L’obiettivo – evidenziano le coordinatrici – è favorire l’alfabetizzazione al linguaggio cinematografico e audiovisivo, stimolando capacità creativa e senso critico nelle giovani generazioni. Ri-gener(Azione!) è dunque un percorso creativo e di lavoro in team – spiegano le coordinatrici – ma è anche orientato al territorio e al nuovo impulso promosso da Regione Marche, Fondazione Marche cultura e Marche film commission con i fondi Por Fesr, segnalato anche dal passaggio dell’Accademia di Belle arti e Design Poliarte nel gruppo Rainbow con nuovi corsi riconosciuti dal Miur dedicati al cinema".

Al fianco delle scuole, la Guasco, il Festival internazionale di cinema indipendente CineOFF, Cna Cinema e Audiovisivo Marche, Cinema Giometti e Teenformo, redazione di informazione curata da giovani giornalisti. Il progetto propone in ogni scuola un laboratorio di produzione cinematografica con parti teoriche e pratiche, dalla grammatica del cinema e degli audiovisivi fino alle tecniche di riprese e montaggio. Ogni team sarà guidato da professionisti e, partendo dalla stesura del soggetto, gli studenti coinvolti svilupperanno una sceneggiatura che prenderà vita in due giornate di riprese su un vero e proprio set. Le opere prodotte, cortometraggi o documentari, saranno proiettate sabato 27 maggio presso il cinema Giometti di Ancona.

