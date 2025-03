Il CineTeatro Italia. E’ tra i luoghi del cuore Fai: "Lo merita per il calore e l’eleganza dei dettagli"

Il CineTeatro Italia di corso Carlo Alberto entra nella classifica dei ‘Luoghi del Cuore FAI’, ovvero "il più importante strumento di sensibilizzazione sul valore della cultura a livello nazionale". Per votarlo, fino al 10 aprile, basta accedere alla pagina https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore e digitare CineTeatro Italia. I luoghi che raggiungono almeno 2.500 voti possono partecipare a bandi per finanziare progetti. Lo stile postmoderno per le varie citazioni architettoniche, la grande balconata, le poltroncine rosse, le pareti drappeggiate di turchese e il palco, aperto dagli anni ‘30 del secolo scorso: tutto ciò fa dell’Italia un bene storico e una sala unica del panorama cittadino, e non solo. La partecipazione al concorso promosso dal Fondo per l’Ambiente italiano, è una nuova iniziativa per dare il giusto risalto al luogo, questa volta nella sua dimensione architettonica. "Il CineTeatro Italia lo merita, per l’eleganza sempre più rara dei suoi dettagli, per la generosità delle sue strutture, per il calore della sua atmosfera", spiegano Chiara Malerba e Francesco Nocciolino, titolari di Teorema Cinema, l’associazione che lo gestisce e che già lo scorso inverno ha organizzato una raccolta fondi di grande successo (27.387 euro donati dai 387 partecipanti), per ammodernare il fabbricato e renderlo versatile anche a concerti e spettacoli. Come spiega lo staff dell’Italia "il CineTeatro Italia non ha mai smesso di essere punto di riferimento e faro culturale del Piano". Il corpo centrale della sala, palco compreso, risale alla fine degli anni ‘30, i volumi che lo circondano (ingresso e scalinate) sono di fine anni 50, durante lo sviluppo del quartiere. La sala vanta lo schermo più grande della provincia. In più, l’ampia galleria del secondo piano è uno spazio visuale unico tra i cinema in funzione. L’atmosfera ‘calda e bohemienne’, capace di smuovere nello spettatore più adulto leve della memoria e ricordi dell’infanzia, risale al 1991, anno della ristrutturazione con il colore rosso delle portoncino di velluto e il turchese dei drappi alle pareti e le rifiniture di inferriate e stucchi, in una fusione postmoderna di stili, ‘razionalista e neoclassico". Anche l’insegna luminosa al neon dai caratteri affusolati ricorda i cinema del passato. La sala sta vivendo una nuova fase di rinascita grazie alla passione di chi crede nella cultura come motore di comunità. Per lo staff di Teorema Cinema, "sostenerlo significa preservare non solo un cinema, ma un vero e proprio spazio di aggregazione e creatività, un pezzo di storia collettiva che merita di continuare a vivere". Quanto al FAI oggi la seconda delle ‘Giornate di primavera’ permetterà di visitare il Teatro delle Muse, la Loggia dei Mercanti, Palazzo degli Anziani e il Rifugio dell’ex Carcere di Santa Palazia. Le Muse e la Loggia dei Mercanti saranno aperte dalle ore 10 alle 18, Palazzo degli Anziani dalle ore 15 alle 18, il Rifugio dell’ex Carcere di Santa Palazia dalle 10 alle 18.30.