Il cinghiale alle strette Una gabbia per catturarlo Poi verrà abbattuto Ma c’è anche chi protesta

di Marina Verdenelli

Il cinghiale sarà catturato e subito dopo abbattuto. Ieri mattina è stato fatto un sopralluogo congiunto alla Cittadella, chiusa al pubblico ormai da un mese per la presenza dell’ungulato all’interno del parco pubblico. Polizia provinciale, Comune, selezionatori del parco del Conero e carabinieri forestali sono entrati attorno alle 9 all’interno dell’area verde per vedere dove poter piazzare la gabbia che dovrà intrappolarlo. Un giro di ricognizione durato un’ora che è servito a verificare lo stato del parco pubblico, se c’erano danni provocati dalla presenza dell’animale selvatico e se c’erano impronte fresche a confermare ancora la sua presenza all’interno. Le impronte c’erano. Danni non sono stati rilevati ma in alcune parti il cinghiale ha scavato per trovare cibo. Il posto dove piazzare la gabbia è stato scelto e questa mattina i tecnici torneranno alla Cittadella per lasciare il materiale per catturarlo. La procedura prevederà due giorni di osservazione. Sarà lasciato del cibo nella gabbia che dovrebbe attirare il cinghiale. Una fototrappola sarà messa in corrispondenza della gabbia così da osservare se l’animale prende confidenza con la struttura metallica. Una volta appurato questo la gabbia sarà azionata per intrappolarlo dentro, vivo, probabilmente già giovedì. Per portarlo via però dal parco il cinghiale sarà abbattuto. La modalità sarà la stessa che viene utilizzata dai selezionatori che operano all’interno del parco del Conero. Ad ucciderlo ci penserà uno storditore. La zona dove avverrà l’abbattimento dovrà essere bonificata, nel caso l’animale sia affetto da peste suina o da altre patologie contagiose. Solo concluse queste procedure, anche con l’ausilio del servizio veterinario, il parco della Cittadella potrà riaprire. La questione della cattura del cinghiale sta mettendo in allerta gli animalisti. Lav e Movimento Animalista chiedono che il cinghiale non venga ucciso. "Chiediamo che sia portato fuori città – dicono Marisa Aquila, Massimiliano Stampella e Teresa Stefania Dai Prà – responsabili Lav e Movimento Animalista - in una zona lontana dal centro abitato. Le uccisioni di questi animali non fanno diminuire il fenomeno. La tecnica venatoria della braccata, di gravissimo impatto per l’ambiente e la biodiversità, è una modalità di caccia non selettiva che destruttura la popolazione di cinghiali creando panico nei sopravvissuti. E’ necessaria un’azione coordinata che favorisca la convivenza tra animali selvatici e attività umane facendo ricorso ai migliori strumenti di prevenzione come il controllo della riproduzione".