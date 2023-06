Il cinghiale è sparito Cittadella, riapre il parco Via la gabbia per catturarlo "Nessun avvistamento"

di Marina Verdenelli

Il cinghiale fa arrendere i trappolatori. La gabbia, che nelle settimane scorse era stata posizionata dentro il parco della Cittadella, ieri è stata smantellata. Attorno alle 7 un pick-up dotato di carrello è entrato nel parco pubblico cittadino, chiuso dal 12 maggio scorso, per portarsi via l’intelaiatura di ferro che doveva servire per catturare l’ungulato che per oltre un mese si è appropriato dell’area verde. "Ho dato io l’ordine di smantellarla – spiega il sindaco Daniele Silvetti – perché è da lunedì che il cinghiale non viene più avvistato dalle foto trappole. Prima di dichiarare che ufficialmente se ne è andato dobbiamo aspettare 36 ore dopodiché la Cittadella potrà riaprire. E’ già pronta una ordinanza per riaprire il parco". L’ha firmata ieri il dirigente del servizio verde pubblico, Roberto Panariello, per riaprire il parco già da oggi. "Non credo si faccia a tempo per la mattina – aggiunge Silvetti – probabilmente si aprirà per l’ora di pranzo".

Le 36 ore, da lunedì, scatterebbero a mezzogiorno. Ma che fine ha fatto il cinghiale pericoloso al punto da tenere sbarrato un parco pubblico per tutto questo tempo? L’ipotesi che si sono fatti i trappolatori, il parco del Conero e lo stesso sindaco è che l’animale sia uscito da qualche buco e abbia preso altre direzioni. Un bene per lui, un esemplare di circa 50 chilogrammi stando alle immagini riprese dalle foto trappole, visto che doveva essere abbattuto. Ucciderlo una volta che sarebbe rimasto intrappolato nella gabbia era la procedura da adottare. L’ungulato sarebbe stato prima stordito da un selezionatore, che opera già per il parco del Conero per la selezione dei cinghiali quando il numero è troppo elevato, poi portato via per essere smaltito con tutte le procedure di sicurezza per evitare un eventuale contagio da peste suina che poteva avere. La procedura per portarlo via vivo sarebbe stata troppo dispendiosa. Il sindaco aveva trovato anche una associazione, a Macerata, che poteva farsene carico del cinghiale vivo ma la cosa non è andata in porto.

Nei primi giorni di chiusura del parco le foto trappole messe dalla polizia provinciale avevano ripreso il cinghiale, in più punti della Cittadella. Per questo era stato deciso di mettere una gabbia e tenere ancora il parco chiuso. Una scelta dettata per tutelare l’incolumità pubblica. Lasciare il parco aperto sarebbe stato pericoloso per i frequentatori. Le associazioni animaliste, con la Lav capofila, si erano raccomandate di non ucciderlo ma di trovare all’animale una sistemazione, liberandolo in un luogo consono, lontano dal centro abitato. A quanto pare il cinghiale ci ha pensato da solo a mettersi in salvo. Speriamo che non decida di tornare in seguito. Un’altra chiusura la città non la sopporterebbe.