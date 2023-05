Il cinghiale si aggira tra parco Kennedy e quello Unicef

Continuano gli avvistamenti del cinghiale che, dal primo maggio, è stato notato scorrazzare libero in pieno centro abitato a Falconara. L’ungulato negli ultimi giorni "ha frequentato" le aree tra il parco Kennedy e il parco Unicef e si intensificano le segnalazioni da parte dei residenti nelle vie limitrofe, alcuni dei quali molto preoccupati. Il cinghiale non sembrerebbe particolarmente aggressivo e le autorità competenti sarebbero state avvisate della sua presenza. L’animale selvatico avrebbe alcune difficoltà nel guadagnare la macchia di vegetazione di Falconara Alta, per tornare nel suo habitat naturale. E così, secondo le testimonianze, sarebbe ancora libero di girare nei polmoni verdi della città. Nel frattempo invece, in campagna, si è registrato uno spiacevole episodio provocato da un cane di grossa taglia che, intrufolatosi in un vicino pollaio in via Bovio, ha fatto strage di galline (quattro) e papere (una). A raccontare l’episodio il proprietario degli animali da cortile, il capogruppo di Cittadini in Comune Marco Grattafiori: "Il cane sarebbe scappato dal suo recinto, riuscendo a introdursi all’interno del nostro spazio in un momento in cui nessuno di noi era in casa. Lì ha ucciso le galline e la papera".