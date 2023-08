Il circo affitta un’area privata e aggira i "divieti"

Da venerdì per dieci giorni tornerà il circo con animali a Osimo. L’Imperial royal circus sbarca in città con attrazioni esotiche, dalla giraffa ai giganti della savana, cento esemplari, artisti internazionali, esibizioni estreme con il globo di metallo, motociclisti spericolati, la ruota della morte con artisti sudamericani e divertimento con il celebre clown Ridolini.

"La grande carovana circense porta con sé un centinaio di straordinari esemplari che vivono nel rispetto e nell’amore della grande famiglia Imperial. Uno spettacolo pluripremiato e visto da oltre due milioni di persone in diverse nazioni", dicono i circensi che metteranno le tende in via di Jesi a Padiglione in un’area presa in affitto da un privato, non troppo lontano dalle case ma non così vicino da destare grosse polemiche tra i residenti, come successe anni fa a Campocavallo. Gli animalisti però tornano a dire no al circo con animali, con forza.

Il dibattito sta generando decine di commenti anche online sui maggiori gruppi di discussione. Manuela Pallotta, presidente dell’associazione "Amici animali" onlus di Osimo, assieme a tanti altri, ha manifestato il suo disappunto. "Non esiste una legge nazionale che vieta il circo con animali ovviamente. I Comuni possono evitare di concedere suoli pubblici, cosa che pare stia succedendo anche a Osimo. Spesso domandiamo alla Forestale di recarsi in loco a effettuare controlli per verificare lo stato in cui vengono tenuti gli animali – dice Pallotta -. Abbiamo chiesto sensibilità da parte dell’amministrazione comunale ma comunque, stavolta, il circo prenderà posto in un’area privata. Domandiamo a questo punto a chi affitta di accettare solo quelli senza animali che il Comune sarà ben contento di portare alla loro attenzione".

La discussione ha infiammato anche la pagina Facebook della società circense, "presa di mira" da diversi osimani che hanno a cuore la salute degli animali e che sostengono che gli stessi non vengano adeguatamente tutelati dai proprietari del circo, sia durante gli spettacoli che prima delle esibizioni. Tali affermazioni sono state dibattute dagli stessi circensi che hanno smentito assicurando piuttosto la massima cura e assistenza nei confronti dei loro animali. A Osimo la tematica è molto sentita: anni fa gli animalisti sono arrivati addirittura in Consiglio comunale, armati di cartelli con immagini di animali e la scritta "Nato libero. Prigioniero a vita in un circo", a sostenere una mozione per approvare il regolamento che normi l’attendamento dei circhi.

Silvia Santini