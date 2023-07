Il circo contemporaneo nel nome di Italo Calvino per il suo centenario

Tutto pronto, oggi, per l’omaggio a Italo Calvino. L’appuntamento, a Serra De’ Conti, è per le 19.30 al parco Verde. Uno spettacolo di circo contemporaneo ‘Calvino 100 - In cammino sul filo delle montagne’ per cui, però, l’orario previsto potrebbe subire variazioni a causa del meteo. Un tour per l’Italia a vocazione green e ambientalista che proseguirà fino al 17 settembre, promosso dalla Fondazione Cirko Vertigo. Ventidue le tappe en plein air per lo più localizzate nei comuni montani d’Italia con una giovane compagnia di artisti di circo contemporaneo, per educare le giovani generazioni alla tutela ambientale in omaggio a Italo Calvino, per i 100 anni dalla sua nascita. Il progetto è ideato da Paolo Stratta e curato da Paolo Verri, rispettivamente direttore e presidente di Fondazione Cirko Vertigo, sostenuto come migliore progetto speciale di circo contemporaneo del 2023 dal Ministero della Cultura. "Il cuore dell’iniziativa sta nell’attivazione delle aree interne del nostro paese, comunità invisibili che diventano protagoniste, luoghi lontani dai percorsi turistici, il cui valore viene spesso dimenticato e che rischiano di andare perdute" dice Stratta.