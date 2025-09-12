Il Circolo Arci Erésia ci riprova e oggi riparte

Riapre il Circolo Arci Erésia: un atto di resistenza danzante. "Fare serata" ad Ancona, infatti, è diventato negli anni sempre più complesso: restrizioni, burocrazia, assenza di spazi ha reso una sfida quotidiana esprimersi con la musica e il ballo. Per questo la riapertura odierna del Circolo Arci Erésia, in Vicolo Bonarelli 21, è davvero, come scrivono i gestori, "molto più di un evento: è un atto di resistenza culturale". "In una città che spesso fatica a dare continuità alla vita notturna – aggiungono – Erésia rimane uno degli ultimi baluardi invernali, un presidio dove la musica, l’arte e la parola trovano ancora spazio".

La stagione 2025–26 si apre con il ritorno di Club 1984, "il momento club" curato da Disc Jockey Time che già lo scorso anno ha portato in città lo spirito dei grandi club internazionali ispirandosi alle realtà underground inglesi. "Una scelta significativa – secondo gli organizzatori – Mentre altrove si continua a vivere la notte come un problema da contenere, qui si rivendica la dimensione del club come esperienza culturale, come spazio di liberazione, come rito collettivo". Per la serata inaugurale, la consolle vedrà protagonisti Joe D’Elirio (from the Exxess) e Nicolhouse. Entrambi i set si muoveranno tra il 1981 e il 1989, anni in cui il clubbing non era soltanto intrattenimento ma linguaggio culturale. L’invito degli organizzatori è rivolto "non solo a chi ama la musica e il clubbing, ma a tutti coloro che riconoscono nell’arte e nella socialità un bene comune da difendere". Per loro "riaprire Erésia significa restituire ad Ancona un luogo vivo, resistente e necessario".

Valerio Cuccaroni