"Il Città di Falconara continui a emozionarci"

"Faremo di tutto nelle sedi più opportune affinché il Città di Falconara possa continuare ad emozionarci, augurandoci di vivere ancora tanti momenti di gioia sportiva accanto a questa straordinaria e storica società". Parola da sindaco, ovviamente, ma parla anche da falconarese Stefania Signorini, anch’essa raggiunta dalla preoccupante notizia dell’ormai imminente passo di lato dei vertici del club con in testa il presidente Marco Bramucci.

Improvvisamente si sono addensati dei nuvoloni scurissimi sopra il PalaBadiali, esattamente alla comunicazione del numero uno delle Citizens che, pochi giorni fa, ha avvisato con lealtà e trasparenza i fedelissimi: "Quella di Giovinazzo (semifinale scudetto, ultima stagionale per le falchette, ndr) è stata per me l’ultima partita da presidente e da dirigente ‘ufficiale’ del Falconara dopo 28 anni di onorato servizio. E l’ultima dell’attuale dirigenza ‘ufficiale’", ha detto Bramucci.

Apprese quelle parole, il primo cittadino è sceso in campo pubblicamente: "Voglio che il Città di Falconara sappia che l’amministrazione, ed io personalmente, le siamo vicini in questo momento – riferisce la prof -. Nel novero delle emozioni più rilevanti del primo mandato da sindaco metto ai primi posti quando abbiamo alzato insieme alle ragazze lo Scudetto e le coppe".

Continua: "Il Città di Falconara è l’anima della nostra città. Ha avuto i meriti di ottenere grandissimi risultati e di promuoverla a livello nazionale ed internazionale. È una realtà portatrice di valori sani, tra i quali le pari opportunità. E i traguardi raggiunti non sono arrivati per caso, ma grazie ad una programmazione attenta e scrupolosa, all’impegno, alla professionalità e alla passione dei dirigenti e, dico, anche alla vicinanza manifestata dai tantissimi tifosi falconaresi che amano le ragazze e riempiono le gradinate del PalaBadiali per loro".

Sì, i tifosi: quelli evocati da Bramucci ("Per noi sono tutto") e ai quali il presidente si è rivolto assicurando che avrebbe fatto sapere loro "cosa ci è successo, cosa ci hanno fatto, chi ci ha aiutato, chi ha fatto finta di farlo, chi ha provato a distruggerci e chi ci è quasi riuscito".

Messaggio che ha seguito l’allarme lanciato negli scorsi mesi, circa la latitanza delle Istituzioni e di parte del territorio a sostegno della squadra di calcio a cinque femminile.

Ieri sera, allo Zanzibar di Montemarciano, il rompete le righe stagionale per un saluto alle straordinarie campionesse d’Italie e d’Europa. Presto un’assemblea per delineare un futuro ad oggi molto incerto. Nel mentre la garanzia del sindaco: "Ci siamo".

Giacomo Giampieri