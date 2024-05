Il Città di Falconara miglior club del mondo

È tutto meravigliosamente vero. Il Città di Falconara è il miglior club del mondo nell’anno 2022. Premio individuale anche allo straordinario allenatore di quella squadra leggendaria, Massimiliano Neri, che è stato decretato il più bravo di tutti a livello internazionale.

Le due ufficialità sono state svelate ieri da Futsalplanet.com, un’istituzione per il calcio a cinque planetario che ha assegnato i due Futsal Awards ad una società e ad un tecnico che, in quell’anno, riuscirono a vincere, e dominare, in Italia ma anche in Europa. Il primo titolo la Coppa Italia (seconda della storia falconarese) ad aprile, in un’epica notte a Bisceglie, cui fece seguito lo Scudetto il 12 giugno, in un PalaBadiali impazzito di gioia. Il 10 dicembre, invece, arrivò la Supercoppa, mentre il 22 dicembre l’incredibile vittoria dell’European Women’s Futsal Tournament, la Champions League del calcio a cinque femminile, e sempre in una Falconara vestita a festa.

Senza contare lo Scudetto Under 19. Ecco che pensare di vincere ai Futsal Awards non era utopia. Ma allora, a fine dicembre 2023 quando erano arrivate le nomination (c’è ancora in ballo quella di Taty miglior giocatrice al mondo, ndr), si poteva soltanto sognare: "Sognare di vincere – diceva sul Carlino Marco Bramucci, presidente del Città di Falconara, oggi Stilcasa Costruzioni Falconara –. Penso che questo riconoscimento sia la degna ciliegina sulla torta di un percorso che ha consacrato dell’olimpico di questo sport la società, in tutte le sue componenti. Non finiremo mai di essere grati alle atlete, allo staff e ai dirigenti che ci hanno permesso di vincere tutto. Ma adesso sì, più che sogniamo, penso proprio che meritiamo di vincere ai Futsal Awards perché i risultati conseguiti dal Città di Falconara, tra il 2021, se consideriamo anche la prima Coppa Italia e la prima Supercoppa, e il 2022, non hanno precedenti".

Era, per l’esattezza, il 31 dicembre 2023. L’11 maggio 2024, ieri, il sogno è diventato realtà: "Siamo frastornati – attacca il numero uno della società –. Siamo orgogliosi e increduli, se pensiamo da dove siamo partiti. Abbiamo i brividi. I premi vanno condivisi con chi li ha vinti sul campo e fuori, ma vogliamo assolutamente dedicarli al nostro pubblico incredibile che cresce di partita in partita", le prime parole a caldo. Ci sarà tempo per celebrare questa ennesima folle impresa. Intanto ancora complimenti alla squadra e al mister migliori al mondo: il Città di Falconara e Massi Neri, un figlio di questa città.

Giacomo Giampieri