Il Città di Falconara ospita al PalaBadiali il Pelletterie: fischio d’inizio alle 18

Torna a giocare al PalaBadiali lo Stilcasa Costruzioni Falconara. Oggi alle 18 è in programma la settima giornata di serie A femminile di futsal contro il Pelletterie. Sono sei i procedenti tra i due club. Per ora hanno sempre prevalso le Citizens. I biglietti possono essere acquistati su Vivaticket Italia, alla T18 Tabaccheria dell’Auditorium di via Marsala e al botteghino del palazzetto la mattina dalle 10.30 alle 12.30, il pomeriggio dalle 16.30 in poi. Il Città di Falconara è al quarto posto.