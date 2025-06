Il cittadino-detective. Manda messaggio con l’app e fa arrestare un pusher

Nota una persona sospetta sotto il proprio palazzo per più sere di seguito e insospettito da quella presenza invia una segnalazione alla polizia tramite l’applicazione YouPol, una App scaricabile gratuitamente sul cellulare per avvisi tempestivi. Il suo messaggio è stato ricevuto dalla centrale operativa che ha mandato sul posto una pattuglia delle Volanti, in tempo reale, trovando uno spacciatore con la cocaina. La segnalazione risale a giovedì sera, è stata fatta nel quartiere del Pinocchio, dopo cena. Finito di mangiare un residente si era messo al balcone per prendere una boccata d’aria e guardando fuori ha visto arrivare un uomo, che non abita dalle sue parti, e mettersi sotto il suo palazzo. Lo ha scrutato per un po’ anche perché non era la prima volta, in questa settimana, che la stessa persona si presentasse lungo la via e quasi sempre allo stesso orario. L’uomo lo ha insospettito perché sembrava attendere qualcuno e nel frattempo armeggiava qualcosa. Ha intuito che poteva essere droga e così non ci ha pensato due volte, ha preso il cellulare e dalla App YouPol ha mandato subito un messaggio. "Mi trovo al Pinocchio, abito in via..., c’è un uomo con la droga sotto casa mia".

La pattuglia è arrivata poco dopo e ha effettivamente trovato un soggetto di sesso maschile, poi identificato come un cittadino italiano di 55 anni, con diversi precedenti penali contro la persona e anche per detenzione di sostanze stupefacenti. Quando ha visto gli agenti il 55enne si è agitato e ha cercato di allontanarsi ma la polizia lo ha fermato e portato in questura per accertamenti. E’ stato perquisito e aveva con sé 2 grammi di cocaina nascosti in una tasca dei pantaloni. L’uomo non era molto lucido, aveva bevuto. E’ stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente e per ubriachezza. La polizia ha ringraziato il cittadino attento. L’applicazione YouPol può essere scaricata anche su tablet e computer oltre che sugli smartphone. E’ attiva dal 2017, uno strumento pratico e immediato per far comunicare i cittadini con la polizia di Stato. La App può essere utilizzata per segnalare bullismo, spaccio di droga e tutte quelle situazioni pericolose e criminali che mettono in pericolo la sicurezza pubblica. Ai tempi del Covid aveva fatto registrare un aumento delle violenze domestiche segnalate proprio con questo dispositivo. All’applicazione ci si può registrare anche sotto forma anonima.

Si possono inviare messaggi e immagini direttamente alle centrali operative delle questure sul territorio in cui ci si trova e si può comunicare anche in lingue straniere. L’applicazione è gestita dal servizio controllo del territorio della direzione Centrale Anticrimine della polizia (con 106 questure), attraverso gli uffici di prevenzione generale e soccorso pubblico.

