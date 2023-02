"Il cittadino potrà parlare con operatori"

"Uffici comunali spesso irraggiungibili via telefono?". Dopo la denuncia del consigliere comunale di opposizione Danilo Silvi che ha presentato un’interpellanza ad hoc non si fa attendere la replica del sindaco Daniela Ghergo: "L’attuale amministrazione comunale – spiega il primo cittadino - sta riorganizzando la macchina comunale, partendo dal centralino automatico introdotto dall’amministrazione precedente, proprio con l’obiettivo di mettere il cittadino al centro della sua azione per soddisfare le sue esigenze e richieste. L’obiettivo – aggiunge Ghergo - sarà raggiunto percorrendo parallelamente due direzioni: una maggiore digitalizzazione dei servizi e una diversa organizzazione degli uffici in modo che il cittadino possa sempre trovare un operatore che possa aiutarlo a orientarsi tra i diversi servizi comunali". Dunque nessun dietrofront sul centralino automatico introdotto dall’ex sindaco Gabriele Santarelli ma da completare con una riorganizzazione degli uffici a cui si sta mettendo mano.